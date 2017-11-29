Официально: в каждой третьей новосибирской семье дети растут без отца

Почти 170 тысяч новосибирских женщин воспитывают детей в одиночку
Почти 170 тысяч новосибирских женщин воспитывают детей в одиночку

Министерство труда и социального развития Новосибирской области представило новые данные по числу матерей-одиночек и многодетных семей в регионе.


По информации на ноябрь 2017 года, в Новосибирской области проживает 504 тысячи семей с детьми, из них 169,2 тысячи матерей и 18 тысяч отцов воспитывают детей самостоятельно, рассказал сегодня министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.


При этом в Новосибирской области увеличилось число многодетных семей — сейчас их 23,7 тысячи, тогда как в ноябре прошлого года таких семей насчитывалось 22,5 тысячи.

 

Фролов также напомнил, что Владимир Путин предложил платить по 10 тысяч в месяц семьям с маленькими детьми. Президент считает, что уже с 1 января 2018 года родителям нужно платить по 10 тысяч за первого ребёнка, пока ему не исполнится полтора года.


По мнению министра, это «абсолютно правильные и выверенные шаги», учитывая демографическую ситуацию. Девушек фертильного возраста сейчас меньше, чем несколько десятилетий назад, и к тому же, многие не хотят рано рожать, добавил чиновник. 


«Несмотря на то, что есть девушки детородного возраста, но в силу неких, определённых для каждого, моментов, они не всегда рожают детей в те привычные сроки, как это делали их мамы, бабушки и прабабушки… Мы сейчас наблюдаем так называемые поздние рождения, когда девушка либо семья решает для себя некие общие проблемы и лишь потом начинает заводить детей», — заявил Фролов.


Ранее Новосибирскстат опубликовал объёмный прогноз о демографической ситуации в регионе к 2036 году. Статистики уверены, что сибирячки почти перестанут рожать, а город наводнят мигранты — эксперты объяснили НГС, почему это произойдёт.  

Прочтений: 4908
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (135)135
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено