Официально: в каждой третьей новосибирской семье дети растут без отца

Почти 170 тысяч новосибирских женщин воспитывают детей в одиночку

Министерство труда и социального развития Новосибирской области представило новые данные по числу матерей-одиночек и многодетных семей в регионе.







По информации на ноябрь 2017 года, в Новосибирской области проживает 504 тысячи семей с детьми, из них 169,2 тысячи матерей и 18 тысяч отцов воспитывают детей самостоятельно, рассказал сегодня министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.







При этом в Новосибирской области увеличилось число многодетных семей — сейчас их 23,7 тысячи, тогда как в ноябре прошлого года таких семей насчитывалось 22,5 тысячи.





Фролов также напомнил, что Владимир Путин предложил платить по 10 тысяч в месяц семьям с маленькими детьми. Президент считает, что уже с 1 января 2018 года родителям нужно платить по 10 тысяч за первого ребёнка, пока ему не исполнится полтора года.







По мнению министра, это «абсолютно правильные и выверенные шаги», учитывая демографическую ситуацию. Девушек фертильного возраста сейчас меньше, чем несколько десятилетий назад, и к тому же, многие не хотят рано рожать, добавил чиновник.





«Несмотря на то, что есть девушки детородного возраста, но в силу неких, определённых для каждого, моментов, они не всегда рожают детей в те привычные сроки, как это делали их мамы, бабушки и прабабушки… Мы сейчас наблюдаем так называемые поздние рождения, когда девушка либо семья решает для себя некие общие проблемы и лишь потом начинает заводить детей», — заявил Фролов.







Ранее Новосибирскстат опубликовал объёмный прогноз о демографической ситуации в регионе к 2036 году. Статистики уверены, что сибирячки почти перестанут рожать, а город наводнят мигранты — эксперты объяснили НГС, почему это произойдёт.

