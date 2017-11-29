Владимир Городецкий назначен помощником полпреда

Владимир Городецкий будет работать помощником Сергея Меняйло 
Владимир Городецкий будет работать помощником Сергея Меняйло 

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. 


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщила пресс-секретарь полпреда Любовь Шальнева. 


«Завтра полпред [Сергей Меняйло] представит его коллективу», — сказала Шальнёва.


69-летний Владимир Городецкий ушел с поста губернатора Новосибирской области 6 октября. Он занимал должность главы региона с 2014 года. До этого он в 2000–2014 годах работал мэром Новосибирска, до этого — в структурах городской администрации.


По словам чиновника, прошение об увольнении он написал президенту Владимиру Путину по собственному желанию.

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