После статьи на НГС «хрустальному» мальчику сделали специальную парту

Семён с мамой Людмилой

Мать «хрустального» мальчика Людмила Кравченко рассказала о подарке для Семёна, который семья получила после фоторепортажа НГС — на родителей ребёнка с редкой болезнью вышел глава новосибирской мебельной фабрики и подарил специальную парту.







Директор мебельной фабрики «Калите» (специализируется на мебели для школьников) Андрей Протасов связался с семьёй Кравченко после подробного фоторепортажа НГС.НОВОСТИ о 6-летнем Семёне с редкой «хрустальной» болезнью. Его кости могут сломаться от любого неосторожного прикосновения.







«Его зацепило то, что мы не просим помощи. Мы, конечно, рады, что так получилось — сейчас Семён уже занимается за партой: пишет, рисует, готовит поделки», — рассказала Людмила Кравченко.





Она отметила, что парта с мягкими вставками и регулировками роста подходит Семёну, поскольку слишком жёсткий материал мог бы навредить мальчику с хрупкими костями.







Кроме домашней парты у Семёна появится и школьная, когда мальчик пойдёт учиться





Сам Андрей Протасов сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его впечатлил репортаж, а особенно рассказ родителей, что у мальчика могут быть проблемы в школе — пока что ему отказывают в приёме на учебу из-за возраста, хотя Семён уже умеет хорошо писать, считать и читать.







«Нельзя позволить, чтобы Семён оставался на домашнем обучении. Ребенок жаждет учиться, и я его очень поддерживаю», — отметил Протасов. В его планах — сделать парту и стул для школы, где мальчик будет учиться. Андрей Протасов добавил, что мебель он делает для Кравченко бесплатно.





Это не первый случай, когда читатели НГС.НОВОСТИ помогают героям репортажей. Ранее отец-одиночка Олег Мостовой, воспитывающий четверых детей, получил от стоматологической клиники зубы на 800 тысяч рублей.