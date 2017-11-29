После статьи на НГС «хрустальному» мальчику сделали специальную парту

Семён с мамой Людмилой
Семён с мамой Людмилой

Мать «хрустального» мальчика Людмила Кравченко рассказала о подарке для Семёна, который семья получила после фоторепортажа НГС — на родителей ребёнка с редкой болезнью вышел глава новосибирской мебельной фабрики и подарил специальную парту.


Директор мебельной фабрики «Калите» (специализируется на мебели для школьников) Андрей Протасов связался с семьёй Кравченко после подробного фоторепортажа НГС.НОВОСТИ о 6-летнем Семёне с редкой «хрустальной» болезнью. Его кости могут сломаться от любого неосторожного прикосновения.


«Его зацепило то, что мы не просим помощи. Мы, конечно, рады, что так получилось — сейчас Семён уже занимается за партой: пишет, рисует, готовит поделки», — рассказала Людмила Кравченко. 


Она отметила, что парта с мягкими вставками и регулировками роста подходит Семёну, поскольку слишком жёсткий материал мог бы навредить мальчику с хрупкими костями. 


Кроме домашней парты у Семёна появится и школьная, когда мальчик пойдёт учиться
Кроме домашней парты у Семёна появится и школьная, когда мальчик пойдёт учиться


Сам Андрей Протасов сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его впечатлил репортаж, а особенно рассказ родителей, что у мальчика могут быть проблемы в школе — пока что ему отказывают в приёме на учебу из-за возраста, хотя Семён уже умеет хорошо писать, считать и читать.


«Нельзя позволить, чтобы Семён оставался на домашнем обучении. Ребенок жаждет учиться, и я его очень поддерживаю», — отметил Протасов. В его планах — сделать парту и стул для школы, где мальчик будет учиться. Андрей Протасов добавил, что мебель он делает для Кравченко бесплатно.

 

Это не первый случай, когда читатели НГС.НОВОСТИ помогают героям репортажей. Ранее отец-одиночка Олег Мостовой, воспитывающий четверых детей, получил от стоматологической клиники зубы на 800 тысяч рублей

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