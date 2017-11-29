Держи вора: магазин «Ярче» на Богдашке повесил у входа фото подозрительных покупателей

Ориентировки появились на двери магазина «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого

В Новосибирске магазин «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого придумал нестандартный способ борьбы с кражами в магазине. На его дверях появились фотографии нескольких человек с обвинениями в том, что они преступники.







Чёрно-белые фотографии мужчин, напечатанные на листах формата А4, сопровождены надписями: «Вор», «Воры», «Документы уже в полиции».





«Заметил несколько месяцев назад, но уже напрягать это стало. Я не видел такого нигде в "Ярче" — хорошие магазины, но тут неприятная такая история. По поводу этого разговаривал с ними несколько дней назад — они ещё больше вывесили фотографий. У них много камер в магазине, но мне доподлинно неизвестно, что это за фото. Может, это просто ход такой, чтобы воровством никто не занимался. Может, это чужие фотографии», — предположил в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ читатель, который прислал фото, сделанные у дверей магазина.







В частности, покупателя возмутило, что теперь поход в супермаркет напоминает посещение отдела полиции с ориентировками на розыск. «Спрашивал, кто это определил [, что эти люди — воры], кассир ответила, что камеры! Я уточнил, на каком основании камеры так решили, вроде как это должен решить суд. На лицо нарушение закона, во-первых, размещение фото без ведома человека, во-вторых, клевета», — отметил мужчина в своём обращении в редакцию через соцсеть «ВКонтакте».







Постоянный покупатель заметил фотографии несколько месяцев назад. По его словам, недавно их стало больше





По словам адвоката Павла Ярового, заявление в полицию еще не подтверждает вину покупателя — такое решение выносит суд





В ООО «Камелот-А», которое управляет сетью магазинов «Ярче», отметили, что руководство компании к размещению фотографий отношения не имеет.







«Это, наверное, инициатива продавцов. Они уберут сейчас», — сказали представители компании.







Новосибирский адвокат Павел Яровой, который специализируется на уголовных делах, поддержал точку зрения покупателя: поступок магазина он считает незаконным. «Это незаконно в любом случае. Это публичная демонстрация фотографий граждан без законных оснований — их в данном случае нет.





То, что документы в полиции, не говорит о том, что состоялся приговор и суд определил, что люди виновны.





Может быть разный исход: может быть прекращено уголовное дело, а, может, и не будет уголовного дела. Люди, чьи фотографии там повесили, могут обратиться с иском и взыскать моральный вред, связанный с незаконным использованием фотографий, и с тем, что порочат их честь и достоинство. Это гражданско-правовая ответственность», — объяснил адвокат.







Сомнения в законности различных вывесок в магазинах иногда касаются и рекламы. Например, в феврале 2017 года новосибирское УФАС заподозрило рекламу магазина инструментов «220 Вольт» в непристойности и поощрении краж.