Держи вора: магазин «Ярче» на Богдашке повесил у входа фото подозрительных покупателей

Ориентировки появились на двери магазина «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого
Ориентировки появились на двери магазина «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого

В Новосибирске магазин «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого придумал нестандартный способ борьбы с кражами в магазине. На его дверях появились фотографии нескольких человек с обвинениями в том, что они преступники.


Чёрно-белые фотографии мужчин, напечатанные на листах формата А4, сопровождены надписями: «Вор», «Воры», «Документы уже в полиции».


«Заметил несколько месяцев назад, но уже напрягать это стало. Я не видел такого нигде в "Ярче" — хорошие магазины, но тут неприятная такая история. По поводу этого разговаривал с ними несколько дней назад — они ещё больше вывесили фотографий. У них много камер в магазине, но мне доподлинно неизвестно, что это за фото. Может, это просто ход такой, чтобы воровством никто не занимался. Может, это чужие фотографии», — предположил в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ читатель, который прислал фото, сделанные у дверей магазина.


В частности, покупателя возмутило, что теперь поход в супермаркет напоминает посещение отдела полиции с ориентировками на розыск. «Спрашивал, кто это определил [, что эти люди — воры], кассир ответила, что камеры! Я уточнил, на каком основании камеры так решили, вроде как это должен решить суд. На лицо нарушение закона, во-первых, размещение фото без ведома человека, во-вторых, клевета», — отметил мужчина в своём обращении в редакцию через соцсеть «ВКонтакте».


Постоянный покупатель заметил фотографии несколько месяцев назад. По его словам, недавно их стало больше
Постоянный покупатель заметил фотографии несколько месяцев назад. По его словам, недавно их стало больше


По словам адвоката Павла Ярового, заявление в полицию еще не подтверждает вину покупателя — такое решение выносит суд
По словам адвоката Павла Ярового, заявление в полицию еще не подтверждает вину покупателя — такое решение выносит суд


В ООО «Камелот-А», которое управляет сетью магазинов «Ярче», отметили, что руководство компании к размещению фотографий отношения не имеет.


«Это, наверное, инициатива продавцов. Они уберут сейчас», — сказали представители компании.


Новосибирский адвокат Павел Яровой, который специализируется на уголовных делах, поддержал точку зрения покупателя: поступок магазина он считает незаконным. «Это незаконно в любом случае. Это публичная демонстрация фотографий граждан без законных оснований — их в данном случае нет. 


То, что документы в полиции, не говорит о том, что состоялся приговор и суд определил, что люди виновны. 


Может быть разный исход: может быть прекращено уголовное дело, а, может, и не будет уголовного дела. Люди, чьи фотографии там повесили, могут обратиться с иском и взыскать моральный вред, связанный с незаконным использованием фотографий, и с тем, что порочат их честь и достоинство. Это гражданско-правовая ответственность», — объяснил адвокат.


Сомнения в законности различных вывесок в магазинах иногда касаются и рекламы. Например, в феврале 2017 года новосибирское УФАС заподозрило рекламу магазина инструментов «220 Вольт» в непристойности и поощрении краж.

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