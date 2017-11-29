Автобус насмерть сбил женщину на Первомайке

Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась гибелью пожилой женщины
Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась гибелью пожилой женщины

Днём 29 ноября переходившая дорогу пожилая женщина погибла под колёсами автобуса в Первомайском районе Новосибирска.


Авария произошла около полудня возле дома № 2 на улице Нахимова.


«Автобус № 50 двигался со стороны Вересаева в сторону Баганской и совершил наезд на пешехода — пожилую женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


В автоинспекции уточнили, что женщина погибла.


Как сообщается на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте № 50 работают три перевозчика. В диспетчерской ПАТП-4 корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что в аварию попал не их автобус. По телефону ИП Грицев А.Л. ответили, что ничего не знают об этом инциденте. Ещё до одного перевозчика — ИП Шабалиной Л.А. — дозвониться не удалось.


Это не первое происшествие с общественным транспортом за последние дни. Утром 21 ноября на Северо-Чемском жилмассиве загорелся автобус ПАЗ.

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