Автобус насмерть сбил женщину на Первомайке
Днём 29 ноября переходившая дорогу пожилая женщина погибла под колёсами автобуса в Первомайском районе Новосибирска.
Авария произошла около полудня возле дома
«Автобус
В автоинспекции уточнили, что женщина погибла.
Как сообщается на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте
Это не первое происшествие с общественным транспортом за последние дни. Утром 21 ноября на Северо-Чемском жилмассиве загорелся автобус ПАЗ.
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Ольга Хмелевская
Фото Станислава Соколова