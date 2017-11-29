Студент новосибирского колледжа найден мёртвым в общежитии

Следователи выясняют причину смерти 19-летнего студента 
Следователи выясняют причину смерти 19-летнего студента 

В общежитии Новосибирского профессионально-педагогического колледжа по адресу улица Немировича-Данченко, 117 был обнаружен труп 19-летнего студента — тело найдено в ночь на 27 ноября. 


«В настоящее время следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства наступления смерти мужчины», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по Новосибирской области. 


Учащиеся колледжа рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что погибший приехал в Новосибирск из Бурятии, за несколько дней до смерти студент выложил пост у себя на странице «ВКонтакте», в котором он попросил прощения у родных, через некоторое время парень удалил запись. Тело погибшего обнаружил в комнате общежития один из студентов колледжа. 


В профессионально-педагогическом колледже отказались комментировать ситуацию. 


Недавно в Новосибирске погиб 18-летний второкурсник юридического факультета возле общежития СибУПК на Карла Маркса. Известно, что второкурсник пошёл на «стрелку» для массовки и был убит ножом.

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