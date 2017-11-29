Готовим тазики: в Новосибирске подешевели продукты для оливье и селёдки под шубой

Самые дорогие ингредиенты для салата оливье — варёная колбаса, огурцы и зелёный горошек
Самые дорогие ингредиенты для салата оливье — варёная колбаса, огурцы и зелёный горошек

Росстат посчитал стоимость набора продуктов для приготовления двух традиционных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой — и сравнил нынешние цены с предыдущим годом.


В Новосибирске, чтобы приготовить оливье на четыре порции, в среднем придётся потратить 303,7 рубля — это на 4% дешевле, чем в прошлом году. А для сельди под шубой — 154,5 рубля — на 1,5% дешевле.


Аналитики посчитали среднюю стоимость всех продуктов, необходимых для приготовления этих салатов: консервированных огурцов, зелёного горошка, картофеля, яиц, солёной сельди, свёклы, варёной колбасы, майонеза и других ингредиентов.


В целом по стране салат оливье подорожал почти на 4 рубля, до 312 рублей, а сельдь под шубой, наоборот, подешевела на рубль, до 152,5 рубля.


Дороже всего оливье обойдётся жителям Чукотки — порция на четверых человек стоит 526 рублей. Дешевле всего салат можно приготовить в Калмыкии — за 229,5 рубля. В Сибири самый дешёвый оливье делают в Омске — за 258,8 рубля, а самый дорогой — в Красноярске, где все его ингредиенты стоят 328,5 рубля.


В новосибирских магазинах уже всё готово к празднику — некоторые магазины не только объявили о предновогодних скидках, но и завалили прилавки новыми новогодними игрушками.

Прочтений: 2609
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено