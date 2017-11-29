Готовим тазики: в Новосибирске подешевели продукты для оливье и селёдки под шубой

Самые дорогие ингредиенты для салата оливье — варёная колбаса, огурцы и зелёный горошек

Росстат посчитал стоимость набора продуктов для приготовления двух традиционных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой — и сравнил нынешние цены с предыдущим годом.





В Новосибирске, чтобы приготовить оливье на четыре порции, в среднем придётся потратить 303,7 рубля — это на 4% дешевле, чем в прошлом году. А для сельди под шубой — 154,5 рубля — на 1,5% дешевле.





Аналитики посчитали среднюю стоимость всех продуктов, необходимых для приготовления этих салатов: консервированных огурцов, зелёного горошка, картофеля, яиц, солёной сельди, свёклы, варёной колбасы, майонеза и других ингредиентов.





В целом по стране салат оливье подорожал почти на 4 рубля, до 312 рублей, а сельдь под шубой, наоборот, подешевела на рубль, до 152,5 рубля.





Дороже всего оливье обойдётся жителям Чукотки — порция на четверых человек стоит 526 рублей. Дешевле всего салат можно приготовить в Калмыкии — за 229,5 рубля. В Сибири самый дешёвый оливье делают в Омске — за 258,8 рубля, а самый дорогой — в Красноярске, где все его ингредиенты стоят 328,5 рубля.





В новосибирских магазинах уже всё готово к празднику — некоторые магазины не только объявили о предновогодних скидках, но и завалили прилавки новыми новогодними игрушками.