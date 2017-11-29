Ёлочка, гори: в мэрии Новосибирска опровергли запрет на Дедов Морозов в детсадах

В мэрии заверили, что не запрещали приглашать аниматоров на новогодние утренники

В мэрии Новосибирска опровергли слухи о том, что приглашённым аниматорам запретили работать на новогодних утренниках в детских садах.







«Запрета на привлечение по инициативе и с согласия родителей актёров театральных и иных творческих студий для проведения тематических праздников, в том числе Нового года, не вводилось», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в департаменте образования мэрии Новосибирска.







В ведомстве уточнили, что 22 ноября 2017 года департамент образования выпустил приказ, согласно которому для проведения новогодних утренников стоит активно привлекать «творческий потенциал педагогического коллектива образовательных учреждений». Но это всего лишь рекомендация, заверили в департаменте.







«Для чего сделано это предложение? В декабре поступают массовые жалобы родителей на сборы денежных средств на оплату услуг аниматоров в новогодние праздники. Не все родители готовы принимать участие в подобных мероприятиях, инициированных родительскими комитетами или педагогическими коллективами. Поэтому мы рекомендуем вспомнить педагогам о тех ресурсах, которые есть в отрасли "Образование"», — поясняет департамент образования на своей страничке в Facebook.







В ведомстве добавили, приглашённые артисты могут работать в детском саду только с разрешения его администрации. Это связано с антитеррористической безопасностью и необходимостью защитить жизнь и здоровье детей.







Информация о том, что в новосибирских детских садах активно обсуждается запрет на проведение праздников с приглашёнными артистами, появилась в СМИ накануне. Кроме того, некоторые издания писали о том, что власти рекомендовали детским садам и вовсе отказаться от Дедов Морозов на утренниках.





«Никаких запретов нет. Смысл лишь в том, что в детских садах психологи рекомендуют воспитателям приглашать в группы, где маленькие дети, не Дедов Морозов, а Снегурочек, так как дети могут испугаться», — поясняла вчера РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Ранее фонд «Солнечный город» объявил акцию для тех горожан, которые хотят почувствовать себя в роли Деда Мороза и прислать новогодние подарки детям-сиротам. В своих письмах эти дети просят об игрушках, наборах для душа, гаджетах. Но есть среди пожеланий и оригинальные, например, экскурсия в воинскую часть, самоучитель корейского языка, шуруповёрт или «женские духи в подарок для любимой девушки».