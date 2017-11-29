Видео: гол нападающего «Сибири» во время «сухого» матча над «Барысом» стал лучшим за неделю





Йонас Энлунд установил окончательный счёт в матче

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших голов за 14 игровую неделю — гол нападающего новосибирского клуба «Сибирь» Йонас Энлунд.





Этот гол форвард забил на 57 минуте в матче, который «Сибирь» вела в Новосибирске 20 ноября. Шайба стала четвёртой в игре, которая закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.





«Энлунд обыгрывает защитника и забивает 1 в 0», — описывает гол комментатор трансляции матча на сайте «Сибири».









Этот матч был первым из двух встреч Сибири с Барысом, которые прошли в Новосибисрке на прошлой неделе. Вторая игра состоялась 22 ноября. Она также порадовала болельщиков «Сибири» победой. Этот матч получился более напряжённым, чем первый. Он закончился со счётом 6:4. Кроме того, эта игра закончилась дракой — отношения на последних минутах третьего периода решили выяснить новосибирец Максим Игнатович и Константин Пушкарёв из «Барыса».





Но после этих побед новосибирцев ждало два поражения — от минского «Динамо» и хельсинкского «Йокерита».





Ближайший матч новосибирцы проведут 30 ноября в гостях у московского «Динамо».