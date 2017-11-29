«Над городом будут дымки и смог»: синоптики предупреждают о скоплении вредных примесей в воздухе

Над городом поднимется смог

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на последние дни ноября и начало декабря — похолодания не ожидается. Зато будет дымка и смог из-за скопления вредных примесей.





«Характер погоды существенно не изменится. Мы находимся в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления, над нами антициклон. На ближайшие сутки ждём слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, без порывов», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Ближайшей ночью в Новосибирске температура будет –10…–12 градусов, в пригороде до –15 градусов. Завтра днём ожидается от –7 до –9 градусов. В последующие двое суток синоптики не ожидают осадков, ветер будет северо-восточного и восточного направления 3-8 м/с, ночные температуры опустятся до –15…–17 градусов, а днём будет около –10 градусов.







«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей, над городом будут дымки, смог», — добавила Марина Виноградова.







Такая относительно тёплая погода держится в Новосибирске с начала недели.