Просто так не проехать: Октябрьский мост собрал три аварии


Особенно затруднено движение на Октябрьском мосту было в сторону левого берега
Особенно затруднено движение на Октябрьском мосту было в сторону левого берега

Утром 29 ноября в Новосибирске случилось подряд несколько ДТП на Коммунальном мосту.


Первую аварию пользователи Яндекса отметили на карте в 8:44, еще две — после 9 часов утра. Две аварии были в сторону левого берега, в эту же сторону скорость движения по мосту была 10-15 км/ч.


В сторону правого по мосту скорость была относительно высокая, но на подъездах к мосту — 3 км/ч.


Три ДТП на Октябрьском мосту
Три ДТП на Октябрьском мосту


Вчера утром НГС.НОВОСТИ рассказывали о сложной дорожной ситуации на Большевистской и Бердском шоссе. Как сообщали очевидцы в соцсетях в девятом часу утра, в районе остановки «Инструментальный завод» произошла авария с участием фуры, которая перекрыла четыре полосы. Движение в сторону «Речного вокзала» оказалось парализовано практически полностью.

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