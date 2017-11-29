Просто так не проехать: Октябрьский мост собрал три аварии





Особенно затруднено движение на Октябрьском мосту было в сторону левого берега

Утром 29 ноября в Новосибирске случилось подряд несколько ДТП на Коммунальном мосту.





Первую аварию пользователи Яндекса отметили на карте в 8:44, еще две — после 9 часов утра. Две аварии были в сторону левого берега, в эту же сторону скорость движения по мосту была 10-15 км/ч.





В сторону правого по мосту скорость была относительно высокая, но на подъездах к мосту — 3 км/ч.





Три ДТП на Октябрьском мосту





Вчера утром НГС.НОВОСТИ рассказывали о сложной дорожной ситуации на Большевистской и Бердском шоссе. Как сообщали очевидцы в соцсетях в девятом часу утра, в районе остановки «Инструментальный завод» произошла авария с участием фуры, которая перекрыла четыре полосы. Движение в сторону «Речного вокзала» оказалось парализовано практически полностью.