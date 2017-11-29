В ГИБДД рассказали о состоянии водителей после ДТП, в котором у машины оторвало крышу
Новосибирская госавтоинспекция рассказала о состоянии водителей, которые вечером 28 ноября попали в ДТП на Светлановской.
ДТП случилось в 21:50, в него попали два автомобиля Toyota Corolla Runx и Toyota Avensis.
«У 48-летнего водителя "Тойоты Короллы Ранкс" политравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, закрытый перелом рёбер. У 28-летнего водителя "Тойоты Авенсис" резаная рана наружного угла левого глаза», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Перед аварией «Тойота Королла» ехала со стороны улицы Северная в сторону улицы Падунской. «У дома
После аварии очевидец рассказывал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что у автомобиля, который врезался в опору ЛЭП, оторвало крышу. Очевидец называл другие марки автомобилей, отличные от официальных данных.
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Елена Громкова
Фото предоставлено очевидцем