В ГИБДД рассказали о состоянии водителей после ДТП, в котором у машины оторвало крышу

Авария случилась на Светлановской
Авария случилась на Светлановской

Новосибирская госавтоинспекция рассказала о состоянии водителей, которые вечером 28 ноября попали в ДТП на Светлановской.


ДТП случилось в 21:50, в него попали два автомобиля Toyota Corolla Runx и Toyota Avensis. 


«У 48-летнего водителя "Тойоты Короллы Ранкс" политравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, закрытый перелом рёбер. У 28-летнего водителя "Тойоты Авенсис" резаная рана наружного угла левого глаза», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску


Перед аварией «Тойота Королла» ехала со стороны улицы Северная в сторону улицы Падунской. «У дома № 49 по улице Светлановская наехала на препятствие — на опору ЛЭП, после чего произошло опрокидывание и столкновение с автомобилем "Тойота Авенсис", который двигался во встречном направлении», — добавили в ГИБДД.


После аварии очевидец рассказывал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что у автомобиля, который врезался в опору ЛЭП, оторвало крышу. Очевидец называл другие марки автомобилей, отличные от официальных данных.

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