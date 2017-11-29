Военный из Новосибирска стал главой Воздушно-космических сил России

Генерал-полковник Сергей Суровикин
Генерал-полковник Сергей Суровикин

Уроженец Новосибирска Сергей Суровикин стал командующим Воздушно-космическими силами России.


Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает «Красная звезда» — центральный печатный орган Минобороны России.


«Указом Президента РФ генерал-полковник Сергей Суровикин ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России», — сообщает издание.


Сергею Суровикину 50 лет, он родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М.В. Фрунзе. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией в Чечне. В ноябре 2008 года Суровикина назначили начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. С января 2010-го он возглавлял штаб Приволжско-Уральского, а после Центрального военных округов. С апреля 2012 года служил в центральном аппарате Минобороны России.


В октябре 2012 года Суровикина назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Спустя год он занял место командующего войсками Восточного военного округа. С мая 2017 года Сергей Суровикин командует российской группировкой войск в Сирии.


Генерал-полковник Сергей Суровикин женат, у него две дочери.


О том, что Суровикин может стать командующим ВКС в конце сентября РИА Новостям сообщали источники в Минобороне РФ.


Кроме того, тем же указом на должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Александр Лапин. В свою очередь генерал-полковник Владимир Зарудницкий, ранее командовавший войсками ЦВО, назначен начальником Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

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