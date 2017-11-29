Пять домов в Ленинском районе остались без тепла

Сезон аварийных отключений продолжился этой ночью в Ленинском районе. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без отопления остались пять домов.







Отключение произошло около 01:00 29 ноября. В качестве официальной причины на муниципальном портале указан «Дефект трубопровода в подвале жилого дома по ул.3-й переулок Крашенинникова,12». В зоне аварии оказались здания на улицах Титова, Крашенникова и Станиславского.





Причиной отключения стало повреждение трубопровода в подвале





По предварительным данным, тепло появится в домах не ранее 04:00.





Напомним, 21 ноября из-за дефекта на теплотрассе без горячей воды и отопления остались дома в центре Новосибирска.







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