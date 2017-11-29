Пять домов в Ленинском районе остались без тепла

Сезон аварийных отключений продолжился этой ночью в Ленинском районе. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без отопления остались пять домов. 


Отключение произошло около 01:00 29 ноября. В качестве официальной причины на муниципальном портале указан «Дефект трубопровода в подвале жилого дома по ул.3-й переулок Крашенинникова,12». В зоне аварии оказались здания на улицах Титова, Крашенникова и Станиславского. 


Причиной отключения стало повреждение трубопровода в подвале
Причиной отключения стало повреждение трубопровода в подвале


По предварительным данным, тепло появится в домах не ранее 04:00. 


Напомним, 21 ноября из-за дефекта на теплотрассе без горячей воды и отопления остались дома в центре Новосибирска.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 175
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено