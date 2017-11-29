В России за 20 лет выпустили 10 млн иномарок
За последние 20 лет на территории России выпущено 10 350 000 легковых автомобилей иностранных марок, сообщает агентство «Автостат».
«Первым заработал ростовский завод «Красный Аксай» (Daewoo Nexia и Espero), затем открылась калининградская площадка «Автотор», где выпускались Kia Avella, Clarus и Sephia. На «Москвиче» открылось совместное предприятие «Автофрамос», где выпускали автомобили Renault», — рассказали в пресс-службе «Автостата».
С 2002 года в стране заработали заводы Ford Sollers во Всеволожске, GM-Avtovaz в Тольятти, постепенно открывались заводы Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Nissan, Toyota, Mazda, Opel, Chevrolet.
В свой самый лучший, 2013-й год, российский автопром выпустил 1 500 000 новых иномарок.
НГС.АВТО
Фото НГС