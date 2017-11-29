Хоккей: «Сибирь» проиграла команде из Хельсинки

Ворота защищал Алексей Красиков
Ворота защищал Алексей Красиков

Сегодня, 29 ноября, ХК «Сибирь» из Новосибирска проиграл «Йокериту» из Хельсинки в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).


Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Йокерита» (0:0, 0:1, 2:0).


Первая шайба влетела в ворота «Йокерита» только на 39-й минуте игры, когда во время быстрой контратаки Андрей Сигарёв переиграл вратаря соперников.


«Сигарёв переигрывает Рямё в ближнем бою!», — сообщается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Сразу после начала третьего периода, на 41-й минуте, хоккеисты «Йокерита» сократили отставание в счёте, забросив шайбу в ворота Алексея Красикова. Автором гола стал Сами Лепистё.


Лучшие моменты матча 


На 49-й минуте «Йокерит» вырвался вперёд, когда во время продолжительной атаки Йессе Йоэнсуу забил шайбу в ворота сибиряков. 


В оставшееся время новосибирцы предпринимали отчаянные атаки в адрес «Йокерита», но ни одна из них не увенчалась успехом. Ворота сибиряков в матче защищал Алексей Красиков.


В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с «Йокеритом» 1 ноября. Тогда «Сибирь» победила, забросив две шайбы в ворота команды из Хельсинки.


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