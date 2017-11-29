В результате ДТП на Светлановской у иномарки оторвало крышу

ДТП произошло около 22:00

Вечером 28 ноября на улице Светлановской в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — у одного из автомобилей в результате удара оторвало крышу.







ДТП произошло около 22:00.





«Там оба водителя пострадали, одного практически сразу увезли врачи "скорой помощи". Получается, что "Тойота Аллион" почти проехал опору ЛЭП, а "Тойота Аллекс" не тормозя врезался в неё, подлетел и крышей в стойку "Аллиона" врезался. От удара "Аллексу" оторвало крышу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Владислав Кайзер.



По информации молодого человека, незадолго до аварии водитель Toyota Allex обогнал его на высокой скорости.





У одного из автомобилей оторвало крышу





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.





«Авария произошла на улице Светлановской, около дома № 49 . По предварительной информации, водитель Toyota Corolla наехал на световую опору и столкнулся с Toyota Avensis. Его доставили в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Утром стало известно о ДТП на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» — там произошла авария с участием фуры, в итоге приведшая к длинной пробке по всему Бердскому шоссе в сторону центра Новосибирска.





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