В результате ДТП на Светлановской у иномарки оторвало крышу

ДТП произошло около 22:00
ДТП произошло около 22:00

Вечером 28 ноября на улице Светлановской в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — у одного из автомобилей в результате удара оторвало крышу.


ДТП произошло около 22:00. 


«Там оба водителя пострадали, одного практически сразу увезли врачи "скорой помощи". Получается, что "Тойота Аллион" почти проехал опору ЛЭП, а "Тойота Аллекс" не тормозя врезался в неё, подлетел и крышей в стойку "Аллиона" врезался. От удара "Аллексу" оторвало крышу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Владислав Кайзер.

По информации молодого человека, незадолго до аварии водитель Toyota Allex обогнал его на высокой скорости. 


У одного из автомобилей оторвало крышу
У одного из автомобилей оторвало крышу


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.


«Авария произошла на улице Светлановской, около дома № 49. По предварительной информации, водитель Toyota Corolla наехал на световую опору и столкнулся с Toyota Avensis. Его доставили в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. 


Утром стало известно о ДТП на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» — там произошла авария с участием фуры, в итоге приведшая к длинной пробке по всему Бердскому шоссе в сторону центра Новосибирска. 


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 242
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено