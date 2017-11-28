В Новосибирске ищут двух пропавших подростков

Волонтёры подозревают, что подростки исчезли вместе

В Новосибирске пропали подростки Артём Данилов и Никита Абих — ищущие их волонтёры подозревают, что мальчики исчезли вместе.







23 ноября подростки ушли из дома на улице Вилюйской, с тех пор о них ничего не известно. По информации волонтёров, мальчики уже не в первый раз уходят из дома.





«Пока информационный поиск, плотное распространение информации. При поступлении свидетельств возможна фаза активных действий. Мальчики уже не в первый раз уходят. Мы связываем эти случаи, так как они ушли из одного реабилитационного центра. Сначала мальчики пришли к одному из них домой на улице Вилюйской, но, увидев там маму, они убежали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





Артём Данилов — слева, Никита Абих — справа





По информации в ориентировке, Артём Данилов ростом около 160 см, худощавого телосложения, у него русые волосы, глаза карие. Во что был одет подросток, неизвестно. Рост Никиты Абиха также около 160 см, он худощавого телосложения. У мальчика светло-русые волосы. Был одет в бордовую шапку, куртку стального цвета. На чёрных кроссовках белые вставки.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452.





На выходных волонтёры занимались розысками другого подростка — школьника из Новосибирска, который не вернулся домой после уроков и пропал. Его обнаружили вечером в субботу.





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