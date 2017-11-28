Водитель иномарки пострадал в ДТП на Димитровском мосту

Участники ДТП двигались по мосту в сторону правого берега

Вечером 28 ноября на Димитровском мосту в Ленинском районе Новосибирска в столкновении сошлись автомобили Hyundai, Lexus RX и Toyota Corolla.







ДТП произошло около 20:00 недалеко от торгово-сервисного центра «AutoLand».





«Участники двигались со стороны левого берега в сторону правого берега. Все ехали в правом ряду. По ходу движения Hyundai догнал "Лексус", который по инерции от удара отлетел в "Короллу"», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По информации аваркомов, в ДТП пострадал водитель Lexus RX: он ударился головой. В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.







«Столкновение трёх автомобилей было. Вина очевидна, и люди решили разобраться без сотрудников ГИБДД», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Утром стало известно о ДТП на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» — там произошла авария с участием фуры, которая в итоге привела к длинной пробке по всему Бердскому шоссе в сторону центра Новосибирска.







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