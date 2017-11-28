Два подростка пойдут под суд за ночёвку в чужой машине

Подростки откатили машину в другой двор, чтобы их не нашли спящими
Подростки откатили машину в другой двор, чтобы их не нашли спящими

Прокуратура Кировского района направила в суд дело в отношении двух 15-летних новосибирцев — они решили переночевать в чужой машине и получили обвинение в угоне.


Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 августа этого года на Затулинском жилмассиве.


«Двое молодых людей гуляли по жилмассиву, и один из них предложил переночевать в чужом автомобиле, который был припаркован в одном из дворов. Они подошли к автомобилю и решили его оттолкать в укромное место — на соседнюю стоянку возле школы. После этого молодые люди исполнили задуманное и легли спать в автомобиле», — рассказали в прокуратуре Кировского района.


Около 8 утра владелица машины обнаружила, что автомобиля на парковке нет. Девушка и её молодой человек решили пройти по соседним дворам и, подойдя к школе, обнаружили машину вместе со спящими в ней подростками.


Владелица машины вызвала полицейских, которые разбудили подростков и доставили в отдел полиции. Молодых людей обвиняют в угоне, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 166 УК РФ).


Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.


Недавно в Новосибирске направили в суд дело в отношении ученика 11-го класса новосибирской гимназии — школьника обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников.

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