Суд выселил семью с ребёнком из скандального дома в тихом центре

Спорный дом на перекрёстке улиц Октябрьской и Революции
Спорный дом на перекрёстке улиц Октябрьской и Революции

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию жителей квартиры в доме на улице Октябрьской, 6, оставив в силе ранее принятое решение районного суда, — семье с младенцем придётся съехать из квартиры. 


Об этом на своей странице в Facebook сообщил член совета по градостроительству при мэре Новосибирска Александр Бакаев. Информацию о решении, принятом 28 ноября, НГС.НОВОСТИ подтвердил и представлявший семью в суде юрист Иван Черных.


«Наши доводы не были приняты во внимание — ни документы не приняли, ни свидетелей не стали слушать. Прокуратура также подтвердила, что необходимо выселять, — рассказал Черных. — Я думаю, что в ближайшее время собственники обратятся в службу судебных приставов и будут выселять эту семью с ребёнком». 


Решение уже вступило в силу, между тем в течение 10 дней до получения документов стороны могут его обжаловать.


Пока, добавил юрист, люди не решили, куда будут вынуждены переехать: «Люди находятся в шоковом состоянии, они, конечно, не ожидали этого». Параллельно в суде рассматривается дело о взыскании с семьи средств за проживание в спорной квартире за три года — сумма составляет порядка 180 тысяч рублей. Ближайшее заседание назначено на середину декабря. Черных также уверен, что это только начало, и подобные же иски затем будут поданы и к жителям других квартир в доме.


В надежде на помощь жители дома обратились к президенту — на его фасаде висит растяжка
В надежде на помощь жители дома обратились к президенту — на его фасаде висит растяжка


Напомним, дом на улице Октябрьская, 6 ранее принадлежал Облпотребсоюзу, однако затем оказался приватизирован не его жителями, у которых на руках остались ордера на квартиры, а сторонним предпринимателем. По материалам суда, сейчас участок и здание принадлежат компании «Девелопер 154». Директор компании Светлана Андрусова отказалась общаться с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.


По словам Александра Бакаева, ситуация находилась на контроле мэрии Новосибирска, сам мэр распорядился расселить дом, в котором нет условий для комфортного проживания. «Мэрия могла бы волевым усилием взять и расселить, но по закону получится, что она будет расселять владельца, а жильцов расселить не может, — объяснил он. — У них глобальная проблема в том, что с точки зрения закона это спор между двумя хозяйствующими субъектами: жильцами, к которым мэрия не имеет отношения, и собственником, к которому мэрия не имеет отношения».


По данным Бакаева, мэрия вела переговоры с владельцем здания о расселении жильцов, но он обратился в суд, который признал его требования законными.

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