На проспекте Дзержинского из-за обрыва проводов встали троллейбусы
Вечером 28 ноября на проспекте Дзержинского в Новосибирске из-за обрыва сети встали троллейбусы.
«На проспекте Дзержинского встали троллейбусы
Судя по онлайн-карте городского транспорта Новосибирска, около остановки «Сад Дзержинского» стояли три троллейбуса. В диспетчерской «Горэлектротранспорта» пояснили, что троллейбусы встали из-за обрыва контактной линии.
Дополнение: После публикации новости очевидец сообщил, что троллейбусы уже поехали.
Недавно в вечерний час пик два десятка троллейбусов встали на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в районе станции метро «Золотая Нива».
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Ксения Евдокимова
Фото Алексея Кошлякова