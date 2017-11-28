На проспекте Дзержинского из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Вечером 28 ноября на проспекте Дзержинского в Новосибирске из-за обрыва сети встали троллейбусы.


Троллейбусы встали на проспекте Дзержинского
Троллейбусы встали на проспекте Дзержинского


«На проспекте Дзержинского встали троллейбусы № 10, 22 и 23. На остановке много народу», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец около 20:30.


Судя по онлайн-карте городского транспорта Новосибирска, около остановки «Сад Дзержинского» стояли три троллейбуса. В диспетчерской «Горэлектротранспорта» пояснили, что троллейбусы встали из-за обрыва контактной линии.


Пассажиры на остановке «Берёзовая роща» в ожидании троллейбуса
Пассажиры на остановке «Берёзовая роща» в ожидании троллейбуса


Дополнение: После публикации новости очевидец сообщил, что троллейбусы уже поехали.


Недавно в вечерний час пик два десятка троллейбусов встали на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в районе станции метро «Золотая Нива».

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