На проспекте Дзержинского из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Вечером 28 ноября на проспекте Дзержинского в Новосибирске из-за обрыва сети встали троллейбусы.







Троллейбусы встали на проспекте Дзержинского





«На проспекте Дзержинского встали троллейбусы № 10 , 22 и 23. На остановке много народу», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец около 20:30.







Судя по онлайн-карте городского транспорта Новосибирска, около остановки «Сад Дзержинского» стояли три троллейбуса. В диспетчерской «Горэлектротранспорта» пояснили, что троллейбусы встали из-за обрыва контактной линии.





Пассажиры на остановке «Берёзовая роща» в ожидании троллейбуса





Дополнение: После публикации новости очевидец сообщил, что троллейбусы уже поехали.







Недавно в вечерний час пик два десятка троллейбусов встали на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в районе станции метро «Золотая Нива».