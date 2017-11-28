Неуловимого прапорщика поймали спустя 16 лет за кражу запчастей

Прапорщик похитил конденсаторы стоимостью больше 161 тысячи рублей

Служившего в Новосибирске по контракту прапорщика Сергея Минина поймали за кражу конденсаторов спустя 16 лет.







«С августа 2000 года по март 2001 года Минин был в вагонах-лабораториях железнодорожной контрольной лаборатории войсковой части 22466 и извлёк из монтажных плат измерительных приборов 7,3 тысячи конденсаторов общей стоимостью больше 161 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в Главном военном следственном управлении СК России.







В апреле сотрудники войсковой части обнаружили нехватку конденсаторов и заподозрили в кражах Минина. Чтобы не попасть под суд, мужчина дезертировал. Нашли Сергея Минина только в марте 2017 года — тогда его задержали полицейские.







Гарнизонный военный суд признал Минина виновным в краже и дезертирстве и приговорил к 2,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.







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