Путин предложил платить по 10 тысяч в месяц семьям с маленькими детьми

Выплаты для родителей будут расти и к 2020 году составят в среднем 11 143 рубля

Программу материнского капитала в России надо продлить до конца 2022 года, а семьям, ожидающим второго ребёнка, дать серьёзные субсидии на ипотеку, считает президент России Владимир Путин.







«Мы обсуждали различные меры (поддержки) достаточно долго, пришло время эти предлагаемые меры объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — цитирует ТАСС выступление президента на координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.





Сумма выплат будет высчитываться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного для каждого региона, и в среднем составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 году — 11143 рубля.





Также Путин поддержал продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года и запуск специальной ипотечной программы для семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребёнок.





«Вы знаете, что действие этой программы должно было завершиться в конце следующего года. Люди постоянно обращались с вопросом о том, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также ввести дополнительные возможности его использования», — сказал президент.







«Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — добавил Путин.