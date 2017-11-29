Бизнесмен подарил Новосибирску медицинские машины по 5 миллионов рублей

Стоимость каждой машины — 5 млн рублей

Утром 29 ноября министерству здравоохранения Новосибирской области вручили тест-мобили, которые будут ездить по всему региону и проверять жителей на ВИЧ и гепатит C.







Два мобильных диагностических комплекса на базе автомобилей Ford начали работу сегодня утром у кинотеатра «Победа» — в тест-мобилях можно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Утром 29 ноября московский фонд по профилактике и борьбе с ВИЧ «СПИД Инфосвязь» вручил эти мобили минздраву Новосибирской области.







«В декабре будут выпущены по Новосибирску два автомобиля, а в январе будут выпущены ещё два автомобиля, которые будут работать по области», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор проекта «Знаю.Уверен!» фонда Виктория Смирнова.







В машинах можно проверить себя на ВИЧ и гепатит С





Она подчеркнула, что эти автомобили переданы НСО не в аренду на время акции, а навсегда. Каждый из мобилей стоит 5 млн рублей.







«Есть некий донор, который инвестирует в данный проект — и он уроженец Новосибирской области. Частное лицо», — объяснила координатор, не уточнив имя бизнесмена.







В фонде «СПИД Инфосвязь» говорят, что машины подарил московский меценат, который родился в Новосибирске





Сегодня тест-мобили будут работать у кинотеатра «Победа» до 13:00. Расписание на декабрь и январь будет известно чуть позже, пообещали организаторы.







«Уже разработан график выездов тест-мобилей в декабре и январе на площадки Новосибирска и области.





Машины будут ездить по Новосибирску и области, чтобы проверять жителей на опасные вирусы





Сейчас проходят последние согласования, в ближайшие дни график их работы будет опубликован на сайте минздрава [НСО] и Центра СПИД», — пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.





В Новосибирске работают и ВИЧ-мобили — несколько раз в месяц специальная «ГАЗель» выезжает на поиски заболевших горожан. По данным областного минздрава за январь-сентябрь 2017 года, экспресс-тестирование сделали 3,5 тысячи новосибирцев, и у 178 человек нашли ВИЧ.

