Осталось два дня: как заплатить налоги вовремя

Платите налоги вовремя, чтобы не переплачивать

Уже скоро налоговые инспекции начнут отсчитывать пени каждому владельцу квартиры или машины, который не успел заплатить налог. Сумма будет расти день ото дня, а плательщик — вспоминать заповедь «Заплати налоги и живи спокойно».





Чтобы избавить своих читателей от нервотрёпки и лишних расходов, мы составили инструкцию по применению — до 1 декабря нужно заплатить три налога (конечно, если они вам начислены). Расскажем о них немного подробнее.





Транспортный налог





Заплатить его придётся владельцам автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, самолётов, вертолётов, теплоходов, яхт, катеров, моторных лодок, гидроциклов, снегоходов и других транспортных средств. Налогом не облагаются весельные лодки или моторки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил, инвалидные легковушки, машины с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты, тракторы и комбайны, сельскохозяйственная техника. Если машину угнали и она находится в розыске, платить за неё также не надо.





Налог на имущество





Его платят за жилой дом, квартиру или комнату, дачу, гараж и машино-место, объект незавершённого строительства и другие строения в собственности. От имущественного налога освобождены некоторые категории граждан — они могут не вносить деньги за один из своих объектов недвижимости по выбору. К льготникам относятся: пенсионеры, герои России и Советского Союза, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, военные, владельцы творческих мастерских и студий. Также не нужно платить за хозяйственные сооружения площадью менее 50 кв. м.





Земельный налог





О его уплате следует позаботиться владельцам земельных участков, кроме тех, которые находятся в безвозмездном пользовании или в аренде. Не облагается налогом земля, входящая в состав общего имущества многоквартирного дома. Право на льготы имеют герои России и Советского Союза, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны ВОВ и других боевых действий и пострадавшие от радиации. Для них налоговая база (то есть кадастровая стоимость земли, из которой исчисляется налог) уменьшается на 10 тысяч рублей.





Как мне подтвердить льготы?





Раньше обязанность доказывать своё право на послабления было возложена на граждан, теперь необходимые документы собирает сама налоговая инспекция.





Как узнать, что мне начислен налог?





Если сумма, которую вы должны заплатить, больше 100 рублей, налоговая инспекция должна была направить вам уведомление до конца октября. Не получили или потеряли письмо? Проверить, сколько вы должны, можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Если у вас есть логин (им служит ИНН) и пароль, воспользуйтесь ими, чтобы войти в личный кабинет. Если нет, авторизуйтесь через сайт Госуслуг (для этого ваш аккаунт там должен быть подтверждён заранее).







Если личного кабинета на сайте ФНС у вас нет, а письмо не пришло или потерялось, обратитесь в налоговую и узнайте сумму к уплате и реквизиты счёта, на который нужно перечислить деньги. Учтите — это не избавит вас от штрафа, если вы не успеете отдать государству положенное вовремя.





Как заплатить налоги?





Если у вас на руках бумажное письмо, несите его в банк и оплачивайте налоги там. Чтобы обойтись без оператора, воспользуйтесь платежным терминалом Сбербанка. Если вы нашли уведомление в личном кабинете (https://lkfl.nalog.ru/lk/) на сайте ФНС, здесь же нажмите кнопку «оплатить онлайн» и введите номер своей банковской карты. Нет личного кабинета? Воспользуйтесь сервисом «Заплати налоги». https://service.nalog.ru/payment/







В налоговой подскажут, куда вам нести деньги





Могу я заплатить налог за другого человека?





Да, закон даёт такую возможность с 30 декабря 2016 года.





Если я не успел заплатить налог?





За просрочку владельца земли, квартиры или машины ждут санкции. Во-первых, это пени, которые начинают копиться уже с 1 декабря. Чтобы узнать, насколько прирастает ваш долг ежедневно, умножьте сумму своего налога на 0,0275%. К примеру, если вы остались должны налоговой 1,5 тысячи рублей, в день ваша задолженность будет расти на 41 копейку. Кажется, что это немного, но умножьте на месяц — и вот уже получилось 12 рублей 37 копеек, за год — 148 рублей. Когда сумма налога вместе с пени перерастёт отметку в 3000 рублей, ФНС сможет подать на вас в суд.





У меня остались вопросы, кому их задать?





Позвоните в контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный.