«Всё произошло за четыре минуты»: новосибирец с пистолетом ранил троих посетителей стриптиз-клуба

Инцидент произошёл около 6:00 в стриптиз-баре «Чарли»

В перестрелке в стриптиз-баре «Чарли» на улице Ленина в Новосибирске пострадали три человека — один из гостей заведения открыл стрельбу по посетителям бара из травматического оружия. В полиции уточнили, что инцидент произошёл 25 ноября в 6:00, а 27 ноября стрелявшего удалось задержать.





«Как выяснили сотрудники полиции, между посетителями произошёл конфликт, в ходе которого один из мужчин произвёл четыре неприцельных выстрела из травматического пистолета, после чего быстро скрылся», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В ведомстве уточнили, что подозреваемый в стрельбе 23-летний новосибирец был задержан 27 ноября. Перед этим оперативники вычислили автомобиль, на котором он ездил по городу. При этом, как отмечают в полиции, «проблем с его задержанием не было».





По версии следствия, молодой человек поругался с кем-то из посетителей клуба, после чего взял травматический пистолет «Гранд Пауэр» в машине друга, с которым он находился в баре, вернулся в клуб и выстрелил четыре раза. «Не прицельно человек стрелял, не в упор к каждому подходил, — пояснили в ведомстве. — Уже дело было утром, сильно никто ничего пояснить не смог, из-за чего точно конфликт произошёл».





В инциденте пострадало трое человек, среди которых оказался охранник заведения. Одного из потерпевших доставили в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте. В полиции уточнили, что сейчас все потерпевшие уже находятся дома, «особых осложнений нет».





Сотрудница клуба «Чарли», ставшая свидетелем конфликта, рассказала, что в ту ночь между двумя компаниями гостей произошёл конфликт.





«Неизвестно, из-за чего у них происходят конфликты, — уточнили в стриптиз-баре. — Наверное, кто-то что-то кому-то сказал. Человек, который в больнице лежал, он спровоцировал драку очень сильную, его и избили. Потом в него выстрелили». По словам собеседницы, и пострадавшие, и стрелявший пытались утихомирить зачинщика драки. В итоге стрелявший мужчина прострелил руку и охраннику клуба, который разнимал дерущихся.





«Охранник сильно не пострадал, — подчеркнули в заведении. — Но у нас такая ситуация впервые за четыре года. И охрана сделала всё, что смогла. Всё сделала быстро. По времени всё произошло за четыре минуты — и драка, и стрельба, и потом они (участники драки. — А.И.) убежали. Дальше уже полиция их искала».





За этот месяц это уже второе происшествие в ночном клубе. Несколько дней назад толпа с битами и газовым баллончиком выбила стёкла и сломала двери в ночном клубе «Танцуки».