Врача в погонах оштрафовали на 5 тысяч за покупку копчёной колбасы для заключённого

Осуждённый дал взятку врачу-психиатру, чтобы она принесла ему запрещённую колбасу

Сегодня, 28 ноября, суд в Новосибирске вынес приговор врачу-психиатру Евгении Котовой, которую обвиняли в получении взятки от осуждённого исправительной колонии на улице Богдана Хмельницкого.







Преступление произошло в конце 2016 года. В то время капитан внутренней службы Евгения Котова работала психиатром в филиале ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 54 ФСИН» на территории исправительной колонии № 8 , рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.





Как следует из материалов дела, в декабре к Котовой обратился осуждённый — старший дневальный при медицинской части. Он попросил врача принести ему копчёную колбасу, которая запрещена правилами внутреннего распорядка. Врач согласилась. После этого осуждённый перевёл ей на счёт телефона 2700 рублей.







Как уточнила Екатерина Махова, только часть этих денег врач должна была потратить на копчёную колбасу. Оставшиеся деньги — около 1181 рубля — были взяткой за доставку запрещённых продуктов и «за общее покровительство и попустительство по службе».







После этого врач купила в коптильне на территории исправительной колонии колбасу и передала её осуждённому.







Мировой судья 3-го судебного участка Калининского судебного района признал 45-летнюю Евгению Котову виновной в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и приговорил её к штрафу в 5000 рублей.





«По факту вину она не признала. Она не отрицала, что принесла осуждённому колбасу, но поясняла, что сделала это из лучших побуждений, поскольку в колонии плохое питание, и никаких денежных средств от него не получала», — рассказала старший помощник прокурора Калининского района.







Как уточнила Екатерина Махова, осуждённая уже не работает врачом в медсанчасти ФСИН — она уволилась по собственному желанию. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в ГУФСИН России по Новосибирской области, чтобы узнать, было ли связано увольнение Котовой с возбуждением в отношении неё уголовного дела.





Приговор в силу не вступил.







В этом месяце приговор за взятку также выслушал бывший начальник отдела полиции Виктор Шадрин — Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к условному сроку.