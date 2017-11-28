Спасатели вытащили годовалую девочку, оставленную в заведённой машине

Девочка оказалась заперта в машине на улице Толбухина
Девочка оказалась заперта в машине на улице Толбухина

Днём 28 ноября в Октябрьском районе Новосибирска в заведённой иномарке осталась годовалая девочка — её мать вызвала спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.


Оперативному дежурному МАСС взволнованная мама девочки позвонила в 14:18.


«Женщина захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на улице Толбухина, а ключи оставила в замке зажигания. Но самое главное, что в машине находится её годовалая дочь. Незамедлительно на место происшествия выехал экипаж спасателей МАСС», — сообщают спасатели в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели успокоили маму девочки, а затем за секунды открыли переднюю пассажирскую дверь машины. После этого мама забрала девочку, которая пересела на водительское сиденье, из машины.


Несколько дней назад также в Октябрьском районе произошла похожая история. Утром 24 ноября женщина захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на улице 1-й Родниковой, а ключи оставила в замке зажигания, при этом в машине осталась трёхлетняя девочка. Спасатели быстро открыли машину и передали ребёнка маме.

Прочтений: 4201
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено