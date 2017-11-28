Спасатели вытащили годовалую девочку, оставленную в заведённой машине

Девочка оказалась заперта в машине на улице Толбухина

Днём 28 ноября в Октябрьском районе Новосибирска в заведённой иномарке осталась годовалая девочка — её мать вызвала спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.





Оперативному дежурному МАСС взволнованная мама девочки позвонила в 14:18.







«Женщина захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на улице Толбухина, а ключи оставила в замке зажигания. Но самое главное, что в машине находится её годовалая дочь. Незамедлительно на место происшествия выехал экипаж спасателей МАСС», — сообщают спасатели в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».







Спасатели успокоили маму девочки, а затем за секунды открыли переднюю пассажирскую дверь машины. После этого мама забрала девочку, которая пересела на водительское сиденье, из машины.







Несколько дней назад также в Октябрьском районе произошла похожая история. Утром 24 ноября женщина захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на улице 1-й Родниковой, а ключи оставила в замке зажигания, при этом в машине осталась трёхлетняя девочка. Спасатели быстро открыли машину и передали ребёнка маме.