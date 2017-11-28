Из Кольцово в Голливуд: первоклассник прошёл кастинг на съёмки фильма с Болдуином и Мэдсеном

Марк Видяев составит компанию Стивену Болдуину и Эрику Робертсу

Семилетний житель Кольцово Марк Видяев прошёл кастинг «Хочу в Голливуд» — первоклассник из наукограда под Новосибирском получит роль в фильме с известными американскими актёрами.





Теперь Марк снимется в шпионском триллере «Оракул: Игра втёмную». Среди других актёров фильма — американцы Стивен Болдуин, Эрик Робертс, Майкл Мэдсен, а также российские артисты Алексей Чадов и Марат Башаров. Съёмки фильма уже идут, а Марк примет участие в досъёмках в следующем году.







«Съёмки у него будут в феврале, но про роль мы не можем ничего сказать, потому что роли у нас оговариваются по приезде режиссёра из Америки. Это будет точно известно после 15 декабря. То, что Марк утверждён и будут проходить съёмки, это 100%», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании Czar Pictures — эта российская кинокомпания, которая снимает фильм вместе с коллегами из США. Режиссёр-постановщик фильма — Александр Изотов.







На кастинг «Хочу в Голливуд», во время которого выбирали актёров на дополнительные роли в «Оракул», поступило 17 тысяч заявок, а на отбор приехало 5 тысяч человек — около тысячи из них были детьми.







Организаторов кастинга привлекла харизматичность Марка, его перспектива и открытость. «Нам нужен такой персонаж, который сможет не играть, а реально прожить эту роль. Посчитали, что Марк один из тех, кто сможет именно прожить», — объяснили в компании.







Съёмки будут проходить на русском языке, после этого фильм будут дублировать на английском.





«Либо сам Марк будет дублировать всё на английском, либо мы найдём ребёнка, который говорит на этом языке. Как правило, у нас каждый актёр дублирует сам себя. У Марка, мама его говорила, нет проблем с английским языком. То есть наизусть он не будет учить англоязычный текст — будет по бумаге записывать дубляж», — добавили в Czar Pictures.







Мать Марка Ирина Видяева рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что сейчас у них запланировано четыре поездки в Москву — в декабре будет первая на проработку роли.







«Это будет эпизодическая роль. Они могли бы предложить роль больше, но на это потребовалось бы больше поездок, а он в первом классе — мы пропустим тогда всё», — отметила Ирина.







Ирина Видяева рассказала, что про конкурс узнали из средств массовой информации. «Мы заполнили заявку, прошло месяца полтора, они перезвонили и пригласили к себе туда. Мы прошли кастинг», — рассказала Ирина, отметив, что отбор был в начале ноября.







Публикация от Видяев Марк-🇷🇺7 лет (@vidyaev_mark) Ноя 22 2017 в 8:43 PST





Перед кастингом организаторы сообщили, что специально ничего готовить не нужно. «Ребёнок должен был показать себя таким, какой он есть. Но мы, конечно, всё равно чуть-чуть подготовились, чтобы он рассказал, как его зовут, откуда он. Марк читал стихи, прозу на камеру и выполнял различные упражнения с кастинг-режиссёром. Это было достаточно долго, несколько часов. Они потом сказали, что впервые видят ребёнка, который отработал как взрослый. Он сделал всё, что его просили — он всё выполнил, выложился, ни разу не захныкал, не сказал, что "я не буду" — как маленький взрослый», — вспоминает Ирина.







По её словам, Марк привык выступать на публике: параллельно с кастингом в начале ноября в Москве мальчик участвовал в международном конкурсе чтецов «Славься, Отечество» и стал его лауреатом. «Он достаточно трудолюбивый, выступает на разных концертах. Часто участвует в конкурсах. Я сама пишу стихи, у нас и бабушка писала стихи, и прабабушка — все люди активные, деятельные. И как-то я увидела в нём, что есть эта жилка, ходит в местный дом культуры на чтение. Там его начали учить, и я с ним дома занимаюсь. У него активный образ жизни, ему очень нравится сцена, он на сцене начинает заряжаться», — объяснила мать будущего актёра.







Также Ирина добавила, что сейчас её сын занимается художественным чтением в культурно-досуговом центре «Импульс» у Ирины Суховольской. Кроме того, у Марка множество других увлечений: он учится играть на гитаре, занимается плаванием, ходит в модельную школу. Недавно Марк также попал на конкурс «Мини мисс и мистер Сибири».







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