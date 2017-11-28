Часть проспекта в центре Новосибирска закрыли для проезда на две недели
Из-за работ энергетиков проезд по чётной стороне Комсомольского проспекта в Новосибирске будет закрыт почти на две недели.
«С 29 ноября закрывается движение транспорта по чётной стороне Комсомольского проспекта в районе дома
Дорогу перекрыли из-за ремонта теплотрассы, который проводят сотрудники АО «СИБЭКО». Закончить ремонт планируют 9 декабря.
Также сейчас из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске сузили для проезда часть улицы Мичурина недалеко от Центрального рынка и на две полосы сузили Вокзальную магистраль недалеко от ЦУМа.
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Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич, фрагмент справочника 2ГИС