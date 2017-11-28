Часть проспекта в центре Новосибирска закрыли для проезда на две недели

Ремонт теплотрассы будут проводить с 29 ноября по 9 декабря

Из-за работ энергетиков проезд по чётной стороне Комсомольского проспекта в Новосибирске будет закрыт почти на две недели.







«С 29 ноября закрывается движение транспорта по чётной стороне Комсомольского проспекта в районе дома № 8 . Объезд доступен по улицам Дмитрия Шамшурина, Ленина, Революции и проезду Виктора Ващука», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Дорогу перекрыли из-за ремонта теплотрассы, который проводят сотрудники АО «СИБЭКО». Закончить ремонт планируют 9 декабря.







Проезд перекроют по чётной части Комсомольского проспекта





Также сейчас из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске сузили для проезда часть улицы Мичурина недалеко от Центрального рынка и на две полосы сузили Вокзальную магистраль недалеко от ЦУМа.