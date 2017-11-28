Часть проспекта в центре Новосибирска закрыли для проезда на две недели

Ремонт теплотрассы будут проводить с 29 ноября по 9 декабря
Ремонт теплотрассы будут проводить с 29 ноября по 9 декабря

Из-за работ энергетиков проезд по чётной стороне Комсомольского проспекта в Новосибирске будет закрыт почти на две недели.


«С 29 ноября закрывается движение транспорта по чётной стороне Комсомольского проспекта в районе дома № 8. Объезд доступен по улицам Дмитрия Шамшурина, Ленина, Революции и проезду Виктора Ващука», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Дорогу перекрыли из-за ремонта теплотрассы, который проводят сотрудники АО «СИБЭКО». Закончить ремонт планируют 9 декабря.


Проезд перекроют по чётной части Комсомольского проспекта
Проезд перекроют по чётной части Комсомольского проспекта


Также сейчас из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске сузили для проезда часть улицы Мичурина недалеко от Центрального рынка и на две полосы сузили Вокзальную магистраль недалеко от ЦУМа.

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