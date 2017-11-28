Запущенный с космодрома «Восточный» спутник рухнул в Атлантический океан

Это первый спутник серии «Метеор-М», запущенный с космодрома «Восточный»

Запущенный сегодня с нового космодрома «Восточный» трёхтонный российский спутник «Метеор-М» так и не вышел на орбиту и затонул в Атлантическом океане.





«Космический аппарат не удаётся обнаружить на орбите. Однако и следов взрыва не зафиксировано. Космический аппарат мог упасть в Атлантический океан», — заявил «Интерфаксу» источник в российско-космической отрасли.





Ранее стало известно об отсутствии связи со спутником. «Связи с аппаратом "Метеор-М" до сих пор нет, телеметрия не поступает. Возможно, возникла проблема с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат"», — сообщил ТАСС. В Роскосмосе подтвердили, что спутник не вышел на заданную орбиту.





Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 18 другими космическими аппаратами была запущена сегодня утром с космодрома «Восточный». Разгонный блок «Фрегат» должен был вывести «Метеор-М» за счёт двух включений двигателей на орбиту Земли. Спутник упал в океан из-за того, что первое включение маршевого двигателя «Фрегата» так и не произошло.





Упавший в океан российский спутник — третий аппарат космического комплекса «Метеор-3М». Первые два были успешно запущены с космодрома Байконур. Спутники комплекса «Метеор-3М» собирают гидрометеорологические данные для прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

