Встали надолго: из-за мелкой аварии на улице Военной образовалась глухая пробка
Пробка на улице Военной в Новосибирске, образовавшаяся из-за мелкой аварии, привела к серьёзным пробкам — водители жалуются, что более двух часов стоят в заторах на Военной и Ипподромской.
Mercedes-Benz S320 и Suzuki Escudo столкнулись на перекрёстке Ипподромской и Военной в 14:40.
«Обе машины ехали по Военной со стороны Семьи Шамшиных, на перекрёстке водитель Mercedes решил поехать направо из левого ряда, а водитель Suzuki поехал прямо из правого ряда», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Машины не попали в серьёзную аварию, а просто шаркнулись, но остановились на середине Ипподромской и собрали на ней, а также на Военной большую пробку.
Около 15:40 сервис Яндекс.Пробки сообщал, что зафиксировал сложную пробку длиной 2,5 км от улицы Писарева по Ипподромской и Каменской до Военной. В пробке можно было потерять 31 минуту — это на 28 минут больше обычного. Судя по сервису Яндекс.Карты, в 16:40 пробка на Ипподромской стала меньше, а на Военной затор всё ещё сохраняется.
Сегодня утром новосибирские водители встали в длинную пробку на улице Большевистской и Бердском шоссе из-за аварии с участием фуры, которая перекрыла четыре полосы около остановки «Инструментальный завод». Движение в сторону «Речного вокзала» оказалось парализовано практически полностью.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus