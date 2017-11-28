Встали надолго: из-за мелкой аварии на улице Военной образовалась глухая пробка

Машины столкнулись в 14:40

Пробка на улице Военной в Новосибирске, образовавшаяся из-за мелкой аварии, привела к серьёзным пробкам — водители жалуются, что более двух часов стоят в заторах на Военной и Ипподромской.







Mercedes-Benz S320 и Suzuki Escudo столкнулись на перекрёстке Ипподромской и Военной в 14:40.







«Обе машины ехали по Военной со стороны Семьи Шамшиных, на перекрёстке водитель Mercedes решил поехать направо из левого ряда, а водитель Suzuki поехал прямо из правого ряда», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Машины не попали в серьёзную аварию, а просто шаркнулись, но остановились на середине Ипподромской и собрали на ней, а также на Военной большую пробку.







Около 15:40 сервис Яндекс.Пробки сообщал, что зафиксировал сложную пробку длиной 2,5 км от улицы Писарева по Ипподромской и Каменской до Военной. В пробке можно было потерять 31 минуту — это на 28 минут больше обычного. Судя по сервису Яндекс.Карты, в 16:40 пробка на Ипподромской стала меньше, а на Военной затор всё ещё сохраняется.





Пробка на Военной сохраняется уже около двух часов





Сегодня утром новосибирские водители встали в длинную пробку на улице Большевистской и Бердском шоссе из-за аварии с участием фуры, которая перекрыла четыре полосы около остановки «Инструментальный завод». Движение в сторону «Речного вокзала» оказалось парализовано практически полностью.

