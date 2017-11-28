В «Ауре» откроется магазин крупнейшей российской сети с дешёвой брендовой одеждой





Новый магазин одежды откроется в ТРЦ «Аура» на улице Военной

На новосибирский рынок выходит столичный одёжный дискаунтер Familia — всего в России у него работает уже две сотни магазинов.





Объявления о найме компанией персонала в новую торговую в Новосибирске появились на нескольких сайтах с вакансиями, в том числе и на Зарплата.ру. Например, продавцу-кассиру обещают зарплату в 27 тысяч рублей. Местом его работы указан ТРЦ «Аура».





В самой компании Familia подтвердили скорое открытие магазина в «Ауре» и уточнили, что он должен заработать 9 декабря.





Сеть Familia основана в 2000 году и называет себя «off price магазинами». Это определение подразумевает торговлю по самым низким в своей категории ценам, что достигается продажей товаров старых коллекций, которые ритейлер оптом выкупает у известных брендов. Среди них, в частности — Fabi, Patrizia Pepe, Ecco, Steve Madden, Colin's, Yamamay, Tom Tailor и другие. Сейчас сеть включает 193 магазина. За девять месяцев выручка компании превысила 15 млрд рублей.





Сегодня крупнейшим магазином дешёвой одежды можно считать «Планету» в ГУМе





В Новосибирске в нижней ценовой нише работают сети «Планета» в ГУМе на площади Маркса и сеть «Фэмили» из 14 магазинов, которая к сети Familia отношения не имеет — этот проект развивают местные предприниматели.