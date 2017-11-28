Прораба обвинили в смерти молодого рабочего на стройке на улице Кошурникова

Молодой мужчина задохнулся под слоем земли в разрытом котловане

В Новосибирске под суд пойдёт 43-летний прораб, которого обвиняют в смерти рабочего при обрушении грунта в котловане.







Происшествие случилось 7 июня на стройке жилого дома на улице Кошурникова.







«Плотник, выполнявший задание прораба, производил отшурфовку канализационной трубы на дне котлована. Котлован был глубиной 4 метра. В нарушение техники безопасности он не имел креплений стенок и подкосов, в результате чего во время выполнения работ произошло обрушение грунта на дно, и плотника, который там находился, засыпало полностью», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.







По её словам, во время обрушения земли рядом с молодым плотником в котловане были и другие рабочие, но им удалось спастись. Пока они пытались откопать пострадавшего, он умер от удушья.







Теперь за эту гибель придётся отвечать прорабу — он пойдёт под суд по обвинению в ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сегодня прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, рассказала Евгения Дампилова.







Организацию, в которой работал прораб, в районной прокуратуре не называют. Ранее следователи сообщали, что на стройке погиб рабочий ООО «Евродом». Позже государственная инспекция труда распространила информацию, что погибший работал в ООО «Шериф Кордон».