Россия — щедрая душа: «Яндекс» подсчитал, сколько тратят на благотворительность в регионах

В среднем россияне жертвуют за раз 943 рубля, но в Сибири эта сумма даже меньше
В среднем россияне жертвуют за раз 943 рубля, но в Сибири эта сумма даже меньше

Больше всего денег на благотворительность и краудфандинг тратят жители Центрального федерального округа. В среднем за раз они отдают нуждающимся 943 рубля. Самым прижимистым оказалось население Приволжского федерального округа: средний чек по пожертвованию там равен 550 рублям, таковы данные исследования «Яндекс.Деньги», которые приводит «Лента.ру».


Жители Сибири готовы разово поддержать неимущих суммой в 883 рубля, Дальнего Востока — 873 рубля, Северо-Запада — 763 рубля, Юга и Урала — 623 и 606 рублей соответственно.


В целом же по стране россияне увеличили свои расходы на благотворительность и краудфандинг. Всего за январь-ноябрь 2017 года они уже безвозмездно отдали 1,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Причём на благотворительность граждане тратят в среднем 965 рублей, а на краудфандинг — 643 рубля соответственно.


Что касается благотворительности, то, согласно данным исследования, частные лица вызывают у наших соотечественников больше доверия. Так, сумма денежных переводов в различные фонды выросла в 1,1 раза, а частным лицам — в 1,3 раза.


Краудфандинговым проектам, существующим за счёт добровольных взносов, россияне также стали доверять больше. С начала этого года краудфандеры получили почти в три раза больше денег, чем за январь-ноябрь 2016-го.

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