Мэрия Новосибирска продала скандальный «дом на костылях» за 2 миллиона

Дом на улице Обогатительной, 9 прославился прошлой зимой, когда его стены начали подпирать балками, чтобы он не рухнул

Мэрия Новосибирска подвела итоги аукциона на право развития застроенной территории — дом на улице Обогатительной, 9 вместе с землёй достался новосибирской компании «Агросервис» за 2 млн рублей.







Аукцион прошёл в конце прошлой недели, его результаты опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Компания «Агросервис» оказалась единственным участником торгов, поэтому аварийный 12-квартирный дом с участком площадью чуть больше 3,6 тысячи кв. м она получила по стартовой цене.







По условиям договора новые квартиры жители аварийного дома должны получить до 31 июля 2019 года. Как рассказала коммерческий директор застройщика Светлана Григорьева, расселять дом компания будет самостоятельно. «Там одна муниципальная квартира, одиннадцать — частная собственность. Мы будем принимать решение, договариваться: кому-то будем выплачивать денежную компенсацию, кому-то предоставлять квадратные метры — в зависимости от ситуации», — пояснила Светлана Григорьева.







По соседству с аварийным домом «Агросервис» строит комплекс «Сергиев пассаж»: один дом уже сдан, на строительство второго компания получает разрешение. На месте дома на Обогатительной, 9 планируется уже третья очередь строительства. «Вообще у нас в планах охватить полностью этот участок и застроить его современными красивыми домами с развитой инфраструктурой», — заверила Григорьева.







Здание называют «домом на костылях» из-за подпорок, которые удерживали его от разрушения. Он не входил в планы по расселению, поскольку был признан аварийным только в 2016 году. По постановлению, подписанному Анатолием Локтем, расселить его хотели только в 2020 году.





Ждущие расселения дома на улице Столетова





Помимо получившего известность дома на Обогатительной с молотка ушёл участок с четырьмя домами на улице Столетова — под номерами 9, 11, 13 и 17. Стоимость земли площадью 10,1 тысячи кв. м составила 5,56 млн рублей, торги выиграла барнаульская строительная компания «Промстрой», которая также оказалась единственным участником аукциона.





По словам замдиректора по строительству компании Вячеслава Виноградова, решить вопрос с началом расселения домов на Столетова планируется до февраля. «У нас план [расселения] не все четыре дома сразу: два дома расселяем, начинаем строить, и в последующем два следующих дома расселяем уже в сданный дом», — рассказал он.





На месте аварийного жилья компания планирует построить два современных многоквартирных дома, которые станут первым самостоятельным проектом застройщика в Новосибирске — ранее компания работала в основном как подрядчик на строительстве, в частности, здания Управления РЖД на улице Урицкого и реконструкции ЦКБ в Бердске.