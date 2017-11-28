Ореол изысканности и старинности: власти показали, каким будет новое колесо обозрения на набережной

Власти Новосибирска показали проект будущего колеса обозрения на набережной — оно будет стоять на кафе и детском центре.







Здание с кафе и аттракционами, а также колесом обозрения на крыше планируют поставить около Большевистской





Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии опубликовал проект нового объекта на Михайловской набережной — одноэтажного здания с помещениями для кафе, туалета, детского центра и колесом обозрения на крыше.





Судя по схеме, здание c колесом появится на верхнем променаде набережной, недалеко от остановки «Метро "Речной вокзал"», прямо на обочине улицы Большевистской.







«В здании размещён зал аттракционов и экспозиций. Экспозиция посвящена организации детского досуга и семейного отдыха на основе активных обучающих игр. Интерактивные площадки, стенды и витрины располагаются в зале, рассчитанном на единовременное пребывание 378 человек. Также для организации питания отдыхающих запроектировано кафе на 50 мест, а на кровле — терраса-бар под навесом с прохладительными напитками», — говорится в проекте.







Колесо на набережной планируют поставить 65-метровое





Отделка здания будет из песчаника светло-бежевых оттенков, общий архитектурный стиль — ар-нуво. «Сочетание изогнутых линий декора зрительно сливаются с элементами строительных конструкций. Арочные окна придают фасаду ореол изысканности и старинности. Широкие окна, украшенные орнаментами, выполняют роль витрин», — отмечают проектировщики.







Здание с аттракционами и кафе будет выполнено в стиле ар-нуво





Ранее начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова говорила, что новое колесо будет высотой 65 метров. А 35-метровое колесо обозрение, которое стоит на набережной сейчас, уберут.





Департамент культуры планирует провести общественное обсуждение проекта 12 декабря и приглашает поучаствовать архитекторов, градостроителей, представителей аттракционного бизнеса, экологов и урбанистов. «Мы хотим, чтобы у нас на набережной всё было через обсуждение, решение всех жителей Новосибирска», — добавила Анна Терешкова.