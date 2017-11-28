Отстойное место: отряд в зелёных жилетах устроил рейд против медленных автобусов на площади Калинина

Новосибирские чиновники проверили работу транспорта после изменения мест посадки пассажиров на остановке «Площадь Калинина». За четыре дня ревизоры, которые теперь работают ежедневно, обнаружили больше 40 нарушений — транспорт задерживается на остановке слишком долго.


Узнать ревизора можно по зелёному жилету
Узнать ревизора можно по зелёному жилету


«В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" была сделана реконструкция остановок на площади Калинина. Частично изменилась схема посадки-высадки пассажиров», — рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта Новосибирской области Андрей Бенимецкий. 


Контролировать движение транспорта на площади Калинина ревизоры должны с 8:00 до 20:00
Контролировать движение транспорта на площади Калинина ревизоры должны с 8:00 до 20:00


По информации мэрии Новосибирска, изменения произошли три недели назад. На остановке «Площадь Калинина» обозначили несколько зон, над которыми висят таблички с номерами маршрутов. Работу транспорта сейчас отслеживают ревизоры, которые следят за работой транспорта ежедневно с 8:00 до 20:00.


За четыре дня ревизоры выявили 47 случаев простоя транспорта
За четыре дня ревизоры выявили 47 случаев простоя транспорта


«Работу мы будем продолжать, потому что в рамках БКД проведен ряд работ по обеспечению безопасности на данном участке. Сами пассажиры должны привыкнуть к новым местам остановок. Задача ревизоров — и помочь пассажирам определиться с транспортом, а также контроль за водительским составом», — рассказал начальник отдела перевозок управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Андрей Куликов. 


По его словам, с 24 ноября ревизоры составили 47 актов о продолжительном отстое автобусов, по каждому нарушению будет разбор с перевозчиками.


Как уточнили в пресс-центре мэрии, определенного норматива по времени стоянки транспорта нет — времени на остановке должно быть достаточно только на посадку и высадку пассажиров. Простоем считается задержка на остановке, которая приводит к сбою графика движения автобусов. 


После введения зон для каждого маршрута чиновники решили убрать остановку для бесплатных автобусов, которые идут от площади Калинина до торговых центров. 

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