На крупнейшей сети АЗС в Новосибирске резко подорожал бензин

Новосибирцы бьют тревогу: топливо дорожает третий раз за месяц

В Новосибирске вновь подорожало топливо на АЗС «Газпромнефть» — по наблюдениям читателей НГС, это уже третий скачок цен за месяц.







«На АЗС подняли цены на 30 копеек за литр второй раз за 10 дней», — сообщил редакции НГС.НОВОСТИ читатель. Мужчина пояснил, что об очередном повышении ему сообщили в сети АЗС сегодня, 28 ноября.





«Сказали, что с сегодняшнего дня повышают цены на всю линейку [топлива] на 30 копеек. До этого они тоже пару раз повышали, копеек на 60 в общей сложности», — сообщил новосибирец.





В доказательство своих слов новосибирец предоставил редакции НГС.НОВОСТИ транзакционный отчет за покупки топлива в ноябре. Из документа видно, что ещё 1 ноября литр топлива АИ-92 на АЗС «Газпромнефть» на улице Фрунзе, 122 стоил 35 рублей 95 копеек 21 ноября цена уже составила 36 рублей 15 копеек, а 23 ноября — 36 рублей 45 копеек. Литр АИ-95 16 ноября там же стоил 39 рублей за литр, а 27 ноября — уже 39 рублей 30 копеек.





Информацию об изменении цен подтвердили на горячей линии АЗС «Газпромнефть». Так, на АЗС на Фрунзе, 122 накануне, 27 ноября, литр бензина с октановым числом 95 стоил 39 рублей 30 копеек, а литр АИ-92 обходился в 36 рублей 45 копеек.







Сегодня цены на топливо выросли на 30 копеек





Побывавший сегодня днём на АЗС корреспондент НГС.НОВОСТИ убедился — цены поднялись на 30 копеек. Сегодня на стеле литр АИ-95 стоит 39 рублей 60 копеек, а литр АИ-92 — 36 рублей 75 копеек.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в сеть АО «Газпромнефть-Новосибирск» с просьбой прокомментировать повышение цен.





В середине ноября Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении топливных акцизов в 2018–2020 годах. Ставка акциза на дизель с 1 января 2018 года вырастет на 12,7% — до 7665 рублей за тонну, а с 1 июля — до 8258 рублей за тонну. По данным газеты «Ведомости», из-за повышения акциза литр топлива на заправках может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек.