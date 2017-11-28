Плита останется надолго: мэрия объяснила перекрытие моста на Овражной опасностью для пешеходов

Сегодня, 28 ноября, мэрия Новосибирска объяснила, почему новый пешеходный мост через реку 1-ю Ельцовку закрыли бетонной плитой. Причиной стала опасность для жителей: из-за отсутствия сходов люди ходили по скользкой тропе.





«Необходимость перекрытия возникла с минусовой температурой, потому что там действительно очень узкая тропка, небезопасная, — пояснила сегодня заместитель главы администрации Центрального округа Светлана Редькина. — Сама неоднократно там проходила, смотрела: ходят и ребятишки маленькие, и мамы с ними. Поэтому была выставлена дорожно-строительная плита высотой 3 метра».







Плита появилась на мосту со стороны улицы Танковой 25 ноября





Мост через овраг соорудила компания «Строитель», входившая в одноимённую группу компаний (сейчас застройщик ликвидируется в связи с банкротством). Предполагалось, что по нему будут добираться до метро покупатели квартир в жилом комплексе «Астра» на улице Танковой. Но оборудовать сходы с моста, построенного год назад, до сих пор не удалось из-за недовольства жителей комплекса «Тихая гавань», построенного той же группой компаний: активисты не хотели, чтобы через дворы ходили посторонние.





Такая тропа вела к мосту с улицы Овражной





Сначала инициативные собственники квартир обратились в мэрию, требуя отозвать разрешение на строительство моста, а когда он всё же был готов, продлили забор перед своими домами и помешали обустроить сходы. В итоге жители Сухого лога ходили до метро по опасной тропе и даже сняли об этом видео.





По словам Светланы Редькиной, мэрия неоднократно пыталась решить проблему мирным путём: «В течение 2016 года велись переговоры с жителями, но, к сожалению, не было выработано единого мнения о предоставлении доступа. Поэтому в июле 2017 года был представлен проект межевания этих участков, по результатам которого надо было выделить для прохода земельные участки шириной 2,5 метра. При этом взамен за счёт муниципальных земель с 400 до 1000 квадратных метров увеличивались их участки (домов 11,12, 13, 14 и 16 по улице Овражная. — А.З.). Но, к сожалению, ТСН по улице Овражная, 12 было подано исковое заявление на протест постановлению мэрии о проекте межевания. И завтра будут проходить публичные слушания по установлению публичного сервитута на необходимый земельный коридор 2,5 метра».





Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Юрий Кузнецов пояснил: публичный сервитут заключается в том, что собственники недвижимости будут обязаны обеспечить беспрепятственный проход по территории ЖК «Тихая гавань». «Заявления жителей о несогласии на эти публичные слушания уже предоставлены — они будут рассматриваться экспертами в рамках законодательства», — отметил Кузнецов.





При этом собственникам, скорее всего, придётся отдать и часть муниципальной земли, на которую заходит ограждение. «Сейчас они ей пользуются — это парковка со стороны улицы Овражной», — говорит Светлана Редькина. На днях мэрия обратилась с вопросом о захвате территории в прокуратуру Заельцовского района.





По словам Редькиной, если завтра экспертный совет установит публичный сервитут на земельный участок между домами 13 и 14 по улице Овражной, сход с моста оборудуют в третьем квартале 2018 года.





В последние годы новосибирцы всё чаще пытаются спрятаться за заборами. Так, общественный резонанс вызвали действия жителей новостройки у «Ауры», которые в 2013 году закрыли короткий путь к ТРЦ, — новый маршрут проложили лишь два года спустя. Находятся и борцы с этим трендом. Так, этим летом жители дома на Красном проспекте пожаловались на кражу части забора, которым они огородили детскую площадку.