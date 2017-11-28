Владелец маршрута № 227 пообещал не высаживать детей-безбилетников на мороз
Руководство транспортной компании, обслуживающей маршрут
Братья хотели оплатить поездку картами школьника и студента, но оказалось, что на автобусе эти карты не обслуживают. Безбилетных пассажиров высадили — их отец, который после узнал о случившемся, возмутился ситуацией и грубостью водителя.
Сегодня утром в ООО «Обское транспортное предприятие» разбирались в произошедшем, опросив кондуктора и водителя.
«Они пришли, написали объяснительные. Там сказано (в жалобе отца. — НГС.НОВОСТИ), что он в грубой форме их высаживал, но они мне совершенно обратное утверждают. Спокойно сказали: "Выйдите, у нас не обслуживаются эти карты". Высадили их на следующей остановке», — рассказал заместитель директора компании Александр Кутафин.
Он также добавил, что перевозчик не обязан бесплатно возить школьников и студентов, но подчеркнул, что пассажиров высадили днём и в то время на улице не было холодно.
«Мы с ними (водителем и кондуктором того автобуса. — НГС.НОВОСТИ) ещё раз провели инструктаж по поводу перевозки детей на маршруте, чтобы таких инцидентов больше не было. Но особых нарушений в этой ситуации мы не видим. Сейчас мы непосредственно поговорили именно с этим водителем, который работал в этот день. Теперь у нас запланировано общее собрание со всем маршрутом.
Установка будет такая: идти навстречу детям по разным причинам, довозить до их остановки»,
— отметил представитель перевозчика.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой