Владелец маршрута № 227 пообещал не высаживать детей-безбилетников на мороз

Перевозчик пообещал идти на уступки детям

Руководство транспортной компании, обслуживающей маршрут № 227 , проверило случай с высадкой из автобуса школьника и студента — они не смогли рассчитаться за проезд картами, когда ехали в Кировском районе Новосибирска.





Братья хотели оплатить поездку картами школьника и студента, но оказалось, что на автобусе эти карты не обслуживают. Безбилетных пассажиров высадили — их отец, который после узнал о случившемся, возмутился ситуацией и грубостью водителя.





Сегодня утром в ООО «Обское транспортное предприятие» разбирались в произошедшем, опросив кондуктора и водителя.





«Они пришли, написали объяснительные. Там сказано (в жалобе отца. — НГС.НОВОСТИ), что он в грубой форме их высаживал, но они мне совершенно обратное утверждают. Спокойно сказали: "Выйдите, у нас не обслуживаются эти карты". Высадили их на следующей остановке», — рассказал заместитель директора компании Александр Кутафин.





Он также добавил, что перевозчик не обязан бесплатно возить школьников и студентов, но подчеркнул, что пассажиров высадили днём и в то время на улице не было холодно.





«Мы с ними (водителем и кондуктором того автобуса. — НГС.НОВОСТИ) ещё раз провели инструктаж по поводу перевозки детей на маршруте, чтобы таких инцидентов больше не было. Но особых нарушений в этой ситуации мы не видим. Сейчас мы непосредственно поговорили именно с этим водителем, который работал в этот день. Теперь у нас запланировано общее собрание со всем маршрутом.





Установка будет такая: идти навстречу детям по разным причинам, довозить до их остановки»,





— отметил представитель перевозчика.