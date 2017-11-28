С площади Калинина убрали остановку бесплатного автобуса до «Большой Медведицы»

Больше бесплатные автобусы от площади Калинина до ТЦ на улице Светлановской ходить не будут

Бесплатным автобусам до торговых центров запретили останавливаться на площади Калинина — в мэрии это объяснили тем, что схемы маршрутов не были официально согласованы и мешают движению городского общественного транспорта.







«Есть ряд маршрутов, относящихся к категории заказных, когда крупные торговые комплексы организовывают бесплатную доставку посетителей. Согласование схемы маршрутов и посадки пассажиров с органами местного самоуправления должно быть выполнено. Но такие операции ни одна из торговых организаций не проводила, — объяснил начальник отдела перевозок управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Андрей Куликов. —





Поэтому можно смело говорить, что перевозки не согласованы, соответственно, зоны посадки здесь не определены».







По его словам, сейчас автобусам, которые бесплатно возили пассажиров до «Большой Медведицы», «Красного мамонта» и других торговых центров, запрещено останавливаться на площади Калинина.





Где теперь будут останавливаться эти автобусы, пока неизвестно.





«Будем работать в этом направлении. Это не так просто. У нас задача — обеспечение регулярных пассажирских перевозок. Подчёркиваю — это совершенно другой вид пассажирских перевозок. Будем в индивидуальном порядке разбираться. Если есть такая потребность в организации перевозок, например, к торговому комплексу "Нордмолл", значит будем работать, определять схему», — подытожил Куликов.







Бесплатные автобусы — распространённая практика в Новосибирске. Например, в октябре НГУ организовал такие поездки для своих студентов с остановки «Сеятель».