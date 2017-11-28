Локоть назвал три места для нового ЛДС
Мэрия Новосибирска предложила несколько мест для строительства нового ЛДС.
Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» написал мэр Анатолий Локоть.
По его словам, новую ледовую арену обсуждали сегодня в правительстве региона, мэрия предложил на выбор две площадки в Октябрьском районе и одну — в Кировском районе.
«Первый участок – территория бывшего военного городка. Здесь развитая инфраструктура, недалеко метро. При выборе этого места нужно будет расширить улицы Бориса Богаткова и Военную, строительство улицы Михаила Кулагина, части улицы Василия Старощука.
Вторая площадка находится на территории НГАУ. Этот участок ограничен улицами Никитина, Есенина и Кошурникова. Здесь есть готовая инфраструктура и коммуникации, рядом станция метро «Золотая Нива» и все виды наземного транспорта», — рассказал мэр.
Третий участок — на Немировича-Данченко — здесь, на берегу Оби, предполагалось строить ЛДС прежде. Но муниципалитет предлагает строить его в границах, предназначенных для строительства объектов спорта. Мэрия против варианта с массовой жилой застройкой, который активно обсуждался ранее.
«Мне, как мэру, кажется наиболее предпочтительным размещение ледового дворца спорта в Октябрьском районе. Или на территории бывшего военного городка, или на территории НГАУ.», — добавил Локоть.
По информации врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — на обсуждении есть ещё одна площадка — под Новосибирском на Станционной возле Экспоцентра.
Какое место для нового ледового дворца спорта вам кажется наиболее подходящим?
- Военный городок в Октябрьском районе
- Территория аграрного университета
- Улица Немировича-Данченко
- Возле Экспоцентра
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Эскиз предоставлен ООО «Парк чемпионов»