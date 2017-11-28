Новосибирскую биатлонистку лишили медалей сочинской Олимпиады

Ольга Вилухина уверяет, что не нарушала антидопинговые правила

Новосибирскую биатлонистку Ольгу Вилухину лишили медали, завоёванной на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.





Информация об этом появилась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стало нарушение спортсменкой антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.





Вилухина должна сдать две серебряные медали за эстафету, также она лишена награды за второе место в спринте.





«Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы... Я была счастлива в Сочи, и эмоции, и радость, которую я подарила болельщикам и стране, не отнять !!! Я буду бороться и пойду до конца!» — так отреагировала на новость о лишении медалей спортсменка в своём аккаунте в Instagram.









Также в списке спортсменов, лишённых медалей, скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистка Яна Романова.





Новосибирских спортсменов не в первый раз лишают олимпийских медалей. В этом году серебряную медаль также забрали у боксёра Миши Алояна.





Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена нарушившим антидопинговые правила на Олимпийских играх-2016 в Рио. В его допинг-пробе нашли запрещенное вещество туаминогептан. Сам спортсмен попытался оспорить это решение, но безуспешно.