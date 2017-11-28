Новосибирскую биатлонистку лишили медалей сочинской Олимпиады

Ольга Вилухина уверяет, что не нарушала антидопинговые правила
Ольга Вилухина уверяет, что не нарушала антидопинговые правила

Новосибирскую биатлонистку Ольгу Вилухину лишили медали, завоёванной на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 


Информация об этом появилась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стало нарушение спортсменкой антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.


Вилухина должна сдать две серебряные медали за эстафету, также она лишена награды за второе место в спринте.


«Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы... Я была счастлива в Сочи, и эмоции, и радость, которую я подарила болельщикам и стране, не отнять !!! Я буду бороться и пойду до конца!» — так отреагировала на новость о лишении медалей спортсменка в своём аккаунте в Instagram. 


Тогда были слёзы счастья, сейчас же всё наоборот ! Что за беспредел ??? Вы ещё не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер?.. нас массово лишают медалей ! Без шанса на положительный исход. Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы...Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять !!! Я буду бороться и пойду до конца !

Публикация от Ольга Вилухина (@vilukhina_olga)


Также в списке спортсменов, лишённых медалей, скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистка Яна Романова. 


Новосибирских спортсменов не в первый раз лишают олимпийских медалей. В этом году серебряную медаль также забрали у боксёра Миши Алояна.


Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена нарушившим антидопинговые правила на Олимпийских играх-2016 в Рио. В его допинг-пробе нашли запрещенное вещество туаминогептан. Сам спортсмен попытался оспорить это решение, но безуспешно.

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