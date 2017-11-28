Не доехать до работы: троллейбус, трамвай и маршрутка попали в аварии за 40 минут

На проспекте Дзержинского в ДТП собрались троллейбус, Subaru Outback и Toyota Corolla

Утро 28 ноября отметилось серией аварий с общественным транспортом — в разных районах Новосибирска в ДТП оказались троллейбус, трамвай и маршрутка.







Первое ДТП случилось в 8:30 в Дзержинском районе на проспекте Дзержинского — в аварию попал троллейбус № 23 .







«В "паровозик" вместе с троллейбусом попали Subaru Outback и Toyota Corolla. Участники аварии двигались со стороны улицы Трикотажная в сторону улицы Красина. "Королла" и "Субару" притормозили, а водитель троллейбуса не успел и собрал всех в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







ДТП случилось около 8:30





Через несколько минут не повезло пассажирам трамвая № 11 в Калининском районе.







«В 8:40 на трамвайных путях по улице Богдана Хмельницкого столкнулись Toyota Vitz и Toyota Corona Premio. Оба двигались в сторону Сухого лога. "Витц" притормозил для поворота налево на Трикотажную, а водитель "Короны" начал объезжать другой автомобиль и зацепил "Витц". По Богдашке растянулась пробка, также в очередь выстроились уже два трамвая», — добавили аваркомы.







Авария на трамвайных путях привела к пробке





Следующая авария случилась в 9:10 на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина в Дзержинском районе. Там столкнулись Mercedes-Benz S500 и маршрутка Peugeot № 16 . Оба двигались по Богаткова со стороны Адриена Лежена. По информации «Автоспаса», «Мерседес» пошёл на поворот направо из среднего ряда, а маршрутка двигалась в правом ряду и ударила его. От удара «Мерседес» развернуло, участники спорили о вине.







В аварию на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина попали маршрутка и «Мерседес»





«Мерседес» развернуло после удара





Среди других утренних аварий сегодня было ДТП на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» — там произошла авария с участием фуры, которая в итоге привела к длинной пробке по всему Бердскому шоссе в сторону центра Новосибирска.