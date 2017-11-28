Не доехать до работы: троллейбус, трамвай и маршрутка попали в аварии за 40 минут
Утро 28 ноября отметилось серией аварий с общественным транспортом — в разных районах Новосибирска в ДТП оказались троллейбус, трамвай и маршрутка.
Первое ДТП случилось в 8:30 в Дзержинском районе на проспекте Дзержинского — в аварию попал троллейбус
«В "паровозик" вместе с троллейбусом попали Subaru Outback и Toyota Corolla. Участники аварии двигались со стороны улицы Трикотажная в сторону улицы Красина. "Королла" и "Субару" притормозили, а водитель троллейбуса не успел и собрал всех в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Через несколько минут не повезло пассажирам трамвая
«В 8:40 на трамвайных путях по улице Богдана Хмельницкого столкнулись Toyota Vitz и Toyota Corona Premio. Оба двигались в сторону Сухого лога. "Витц" притормозил для поворота налево на Трикотажную, а водитель "Короны" начал объезжать другой автомобиль и зацепил "Витц". По Богдашке растянулась пробка, также в очередь выстроились уже два трамвая», — добавили аваркомы.
Следующая авария случилась в 9:10 на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина в Дзержинском районе. Там столкнулись Mercedes-Benz S500 и маршрутка Peugeot
Среди других утренних аварий сегодня было ДТП на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» — там произошла авария с участием фуры, которая в итоге привела к длинной пробке по всему Бердскому шоссе в сторону центра Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus