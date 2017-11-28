Не доехать до работы: троллейбус, трамвай и маршрутка попали в аварии за 40 минут

На проспекте Дзержинского в ДТП собрались троллейбус, Subaru Outback и Toyota Corolla
На проспекте Дзержинского в ДТП собрались троллейбус, Subaru Outback и Toyota Corolla

Утро 28 ноября отметилось серией аварий с общественным транспортом — в разных районах Новосибирска в ДТП оказались троллейбус, трамвай и маршрутка.


Первое ДТП случилось в 8:30 в Дзержинском районе на проспекте Дзержинского — в аварию попал троллейбус № 23.


«В "паровозик" вместе с троллейбусом попали Subaru Outback и Toyota Corolla. Участники аварии двигались со стороны улицы Трикотажная в сторону улицы Красина. "Королла" и "Субару" притормозили, а водитель троллейбуса не успел и собрал всех в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


ДТП случилось около 8:30
ДТП случилось около 8:30


Через несколько минут не повезло пассажирам трамвая № 11 в Калининском районе.


«В 8:40 на трамвайных путях по улице Богдана Хмельницкого столкнулись Toyota Vitz и Toyota Corona Premio. Оба двигались в сторону Сухого лога. "Витц" притормозил для поворота налево на Трикотажную, а водитель "Короны" начал объезжать другой автомобиль и зацепил "Витц". По Богдашке растянулась пробка, также в очередь выстроились уже два трамвая», — добавили аваркомы.


Авария на трамвайных путях привела к пробке
Авария на трамвайных путях привела к пробке


Следующая авария случилась в 9:10 на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина в Дзержинском районе. Там столкнулись Mercedes-Benz S500 и маршрутка Peugeot № 16. Оба двигались по Богаткова со стороны Адриена Лежена. По информации «Автоспаса», «Мерседес» пошёл на поворот направо из среднего ряда, а маршрутка двигалась в правом ряду и ударила его. От удара «Мерседес» развернуло, участники спорили о вине.


В аварию на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина попали маршрутка и «Мерседес»
В аварию на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина попали маршрутка и «Мерседес»


«Мерседес» развернуло после удара
«Мерседес» развернуло после удара


Среди других утренних аварий сегодня было ДТП на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» — там произошла авария с участием фуры, которая в итоге привела к длинной пробке по всему Бердскому шоссе в сторону центра Новосибирска.

Прочтений: 3324
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено