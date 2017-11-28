НГУ вошёл в мировой рейтинг лучших физических вузов

Новый корпус НГУ на улице Пирогова, 1
Новый корпус НГУ на улице Пирогова, 1

Команда высшего руководства всемирного рейтинга Times Higher Education представила результаты своего мирового предметного рейтинга вузов по направлению «Физические науки». 


В рейтинг вошли 10 российских университетов, в том числе НГУ — он занял место в диапазоне 126–150 наравне с Томским политехническим университетом, университетом Флориды и Шеффилдским университетом.


Также среди российских вузов в рейтинге — Московский физико-технический институт (48-е место), МИФИ (89-е место), а также МГУ им. Ломоносова (101–125) и СПбГУ (176–200).


«Преподавание физических наук — традиционно одно из самых сильных направлений отечественной высшей школы, признаваемое в мировом научном сообществе, что отчётливо показывает вышедший всемирный рейтинг Times Higher Education по направлению "Физические науки". <...> Двери наших университетов открыты для всех, кто хочет получить фундаментальные знания и подготовку», — прокомментировала вышедший рейтинг министр образования РФ Ольга Васильева на сайте министерства.


Рейтинг составили на основе анализа пяти сфер деятельности каждого вуза: преподавание, исследования, цитирования, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности.


Ранее НГУ с ещё одним новосибирским вузом попал в рейтинг ведущих университетов стран БРИКС.

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