Волонтёры всю ночь искали пропавшего голубоглазого подростка и нашли его далеко от дома
Утром 28 ноября волонтёры отыскали 15-летнего Максима Логинова, который ушёл из дома в Колывани на выходных.
«Искали мы его сегодня всю ночь, нашли в районе города Здвинска, на автомобиле», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Он добавил, что его подвозили на разных автомобилях. Сейчас волонтёры везут подростка к родителям.
Молодой человек пропал утром в воскресенье, он оставил записку, в которой написал, что уходит. Его розыск волонтёры объявили вчера вечером. Среди примет молодого человека были русые волосы и голубые глаза.
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Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова