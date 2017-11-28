Волонтёры всю ночь искали пропавшего голубоглазого подростка и нашли его далеко от дома





Максима Логинова сейчас везут к родителям

Утром 28 ноября волонтёры отыскали 15-летнего Максима Логинова, который ушёл из дома в Колывани на выходных.





«Искали мы его сегодня всю ночь, нашли в районе города Здвинска, на автомобиле», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Он добавил, что его подвозили на разных автомобилях. Сейчас волонтёры везут подростка к родителям.





Молодой человек пропал утром в воскресенье, он оставил записку, в которой написал, что уходит. Его розыск волонтёры объявили вчера вечером. Среди примет молодого человека были русые волосы и голубые глаза.