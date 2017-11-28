Апокалипсис на Бердском: водители стоят в сторону Речного вокзала больше двух часов

Пробка в районе разъезда Иня
Пробка в районе разъезда Иня

Утром 28 ноября новосибирские водители встали в длинную пробку на улице Большевистской и Бердском шоссе. 


«Апокалипсис на Бердском в сторону Речного — пробки выше 9 баллов! Давно такого не было!» — написала в редакцию читательница НГС.НОВОСТИ около 10 часов утра.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор на улице Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» начал скапливаться ещё в девятом часу. К 8:27 автомобильная очередь растянулась по улице Большевистской и Бердскому шоссе от улицы Ульяновской до Первомайской. 


«В пробке длиной 4,9 км можно потерять 1 час 23 минуты, что на 59 минут больше обычного», — подсчитали специалисты «Яндекса».


Как сообщили очевидцы в соцсетях в десятом часу утра, в районе остановки «Инструментальный завод» произошла авария с участием фуры, которая перекрыла четыре полосы. Движение в сторону Речного вокзала оказалось парализовано практически полностью.


Также в необычно сложную пробку встала улица Первомайская: к 9 часам утра по ней растянулся 2-километровый затор от улицы Аксёнова до Бердского шоссе, сообщили специалисты сервиса Яндекс.Пробки.


Сейчас ситуация на Большевистской и Бердском шоссе выглядит уже оптимистичнее, но тем не менее пробка в сторону Речного вокзала тянется от Ульяновской до станции «Речпорт».


Апокалипсис на Бердском: водители стоят в сторону Речного вокзала больше двух часов


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