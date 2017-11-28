Полиция прекратила уголовное преследование Владимира Кехмана

Владимир Кехман возглавляет Новосибирский театр оперы и балета с 2015 года

Следственный департамент МВД России прекратил уголовное преследование гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который раньше возглавлял обанкротившуюся группу компаний JFC.







Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.







По данным издания, сначала в деле, возбуждённом в отношении Владимира Кехмана и ещё двух топ-менеджеров JFC, сменился следователь. Новый следователь сначала прекратил уголовное преследование обвиняемых по статьям об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и об отмывании средств, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). После этого следователь возбудил уголовное дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявил фигурантам новое обвинение.





При этом речь в новом деле шла всё о тех же кредитах на 20,2 млрд рублей, которые в 2010–2011 годах получили в банках фирмы, входившие в группу компаний JFC.







«Как посчитало следствие, обвиняемые являлись бенефициарами в JFC и аффилированных с ней структурах, были руководителями и выполняли "организационно-распределительные" и "административно-хозяйственные функции". Кредиты же, по мнению МВД, получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур. Между тем ст. 176 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы и относится к категории преступлений средней тяжести. В соответствии с УК срок давности по таким преступлениям составляет шесть лет.





Последний же незаконный кредит датирован 3 ноября 2011 года. В результате у следователя появились основания прекратить и это дело — за истечением сроков давности»,





— пишет «КоммерсантЪ».







Как уточняет издание, согласие на прекращение уголовное дела дали и Кехман, и двое других обвиняемых.







«21 ноября их уголовное дело было прекращено. Одновременно с этим был снят арест на имущество, которое когда-то принадлежало JFC и входившим в группу структурам», — сообщил «КоммерсантЪ».







В Новосибирском театре оперы и балета ситуацию комментировать не стали, пояснив корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что это не относится к работе театра.







До банкротства группа компаний JFC была одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию и, в частности, занимала до 40% российского рынка бананов, за что Кехман заслужил прозвище «Банановый король».







В 2015 году бывший гендиректор JFC Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр оперы и балета. В июле прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Кехмана банкротом. Этим летом стало известно, что всё имущество гендиректора театра распродано на торгах.





По федеральному закону о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет. Тем временем пока Кехман продолжает оставаться формальным руководителем оперного театра. Ранее он объявил о том, что после увольнения со своего поста продолжит работать в оперном в новой должности.

